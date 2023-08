La hermana de un hostelero asesinado pide justicia: "Le apuñalaron en el cuello y el excuñado, que lo planeó todo, está en la calle"

Juan Miguel fue asesinado el pasado 7 de marzo de 2020 en San Blas (Madrid). Tal como detalló la investigación, el crimen fue ideado por su cuñado político que, con la ayuda de otros dos hombres, llevó a cabo el asesinato para conseguir la recaudación del día del bar.

Todo ocurrió cuando Juan Miguel cerró su bar y, junto a su pareja y su cuñada, se encaminó hacia el coche. Entonces, los hombres entraron en el vehículo y lo apuñalaron en el cuello atravesándole la tráquea y cayendo fulminado. Al final, los asesinos huyeron del lugar del crimen sin el botín.

Los dos asaltantes se encuentran en prisión. Sin embargo, el excuñado de Juan Miguel no ha pisado la cárcel, pues el jurado popular lo exculpó del crimen que, en un principio, solo iba a ser un atraco. La familia del hostelero pide justicia y, para ello, se han puesto en contacto con En boca de todos.

Así, Catalina, hermana del fallecido y portavoz de la familia reclama que se haga justicia y que el cabecilla del asesinato sea condenado: "Estamos conformes y no estamos conformes porque para dos sí se ha hecho justicia, pero para uno no. Uno está en la calle, que es el que lo planeó todo y estamos disconformes con lo que se ha hecho con ese".

Además, muy afectada, la mujer ha apuntado que "no pueden ni ir a visitarle al cementerio" y ha defendido la versión de la mujer de Juan Miguel, que ha explicado que su hermano, cuando se encontró con los asaltantes, no hizo nada en ningún momento, y fue apuñalado sin miramientos.

"No hay indicios de que mi hermano peleara con el que lo apuñaló ni de que mi hermano saliera corriendo. Si hubiese salido corriendo detrás, habría un charco de sangre, no dos gotas", ha agregado Catalina que, de la misma manera, ha criticado que esa versión de los hechos "no tiene sentido": "Si hubieran querido robarle, le habrían robado y no le habrían matado. El que asesinó a mi hermano es experto en artes marciales, hubiera esperado a que mi hermano bajase del coche y le habría reducido, no le habría apuñalado directamente con el cinturón puesto. Mi hermano no se pudo defender".