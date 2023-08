Quién es Esther Yáñez, la reportera de Cuatro en Tailandia con varias exclusivas sobre el caso de Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho continúa siendo una de las noticias de mayor relevancia en España desde que el pasado 4 de agosto el joven español fuera detenido como presunto asesino del cirujano colombiano Edwin Arrieta, a quien habría descuartizado. Sancho, que colaboró con la policía tailandesa tras confesar a las autoridades el asesinato, se enfrenta ahora a un proceso judicial en el que la policía de Tailandia ha pedido para él la pena de muerte.

Son muchos los medios y corresponsales españoles que estos días cubren desde Tailandia las informaciones sobre Daniel Sancho, el proceso judicial, su día a día en prisión, las visitas que recibe e incluso dónde se encuentra realmente, una cuestión que ha traído cola los últimos días. Una de las periodistas que está obteniendo exclusivas e información sobre el terreno es Esther Yáñez, periodista de Cuatro en los programas 'En boca de todos' y en 'Código 10' y reportera enviada a Tailandia.

Una "trotamundos" con experiencia en EE.UU, Rusia, Venezuela y Ucrania

Esther Yáñez estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid antes de graduarse también en Relaciones Internacionales y Países del Sur por la Complutense y en Conflictos de Oriente Próximo por la U.N.E.D, según figura en su perfil de LinkedIn.

En su perfil de Twitter se define a sí misma como "trotamundos salvaje", algo que acredita su experiencia profesional: ha trabajado como corresponsal o reportera freelance en Estados Unidos, Rusia y Venezuela para medios como TeleSur o RT, además de otros trabajos en El País, Jot Down, Telemadrid u Onda Cero.

Con el estallido de la guerra de Ucrania tuvo la oportunidad de acudir como corresponsal de los servicios informativos de Cuatro. Su trabajo en Ucrania dio paso a su fichaje como reportera en el programa 'En boca de todos', cuya productora realiza también 'Código 10'.

Una "periodista de raza", "entregada a su trabajo y

Desde el estallido del 'caso Sancho' en Tailandia, Esther Yáñez se desplazó hasta el país asiático para cubrir todo lo relacionado con la estancia en prisión del joven español de 29 años. Su trabajo allí está siendo fructífero, con varias exclusivas como la primera foto de Daniel Sancho en prisión o una entrevista con el jefe de la investigación, Big Joke. Información en exclusiva que Esther obtiene de primera mano y que no es fruto de la casualidad.

El director de 'En boca de todos', Javier Silvestre, ha asegurado a 20minutos que Esther Yáñez es una "periodista de raza": "trabaja sin descanso y se defiende como nadie sobre el terreno". Esto ha convertido a la reportera en una pieza fundamental de la cobertura en Tailandia, un país en el que la cuestión cultural y lingüística suponen una dificultad casi insalvable, pero no para ella: "sabe moverse y tiene facilidad en el trato con la gente para conseguir contactos".

Esa tenacidad y vocación profesional son las claves en la trayectoria de una periodista "entregada a su trabajo" que, cuando tuvo la oportunidad de viajar a Tailandia, no lo dudo ni un segundo pese a encontrarse de vacaciones, como afirma Javier Silvestre a 20minutos: "no dudó ni un segundo, cogió un avión y viajó hasta Tailandia" ese mismo día. Su empeño no está pasando desapercibido: "Hay quien dice que tenemos allí una reportera que hace el trabajo de tres"

'Big Joke', el subdirector de la policía tailandesa, sobre el estado anímico de Daniel Sancho: "Ha aceptado lo que se viene" #Código10 https://t.co/U6wA7tu85w — Código 10 (@Codigo10tv) August 23, 2023

Consiguió hablar en exclusiva con el jefe de la investigación

Una de las grandes exclusivas de Esther Yáñez en Tailandia fue su entrevista con Big Joke, el jefe de la investigación de Daniel Sancho. En esa entrevista, el policía afirmó que el español no se encontraba en la prisión de Koh Samui, y no en Surah Thani, algo que quedó desmentido con la primera imagen de Daniel Sancho en prisión tras ser arrestado y llevado a Koh Samui, publicada en 'En boca de todos'.

Espero que todos los que decían que habíamos traducido mal la entrevista, a pesar de que contamos con 2 traductores profesionales y un policía de la Interpol corroborando cada palabra, pidan disculpas y rectifiquen.



Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo con honestidad. https://t.co/lemGCJuizF — Esther Yáñez (@EstherYez) August 24, 2023

La imagen demuestra que Big Joke mintió a la reportera de Mediaset, que aseguró además que "no hubo ningún error de traducción" y que la respuesta se dio tanto en tailandés como en inglés y que, además, contaron con varios traductores. Un trabajo, el de Esther Yáñez, que también fue defendido por el presentador Nacho Abad: "Nuestra compañera hace su trabajo muy bien. Cuando Big Joke le asegura que Daniel no está en Koh Samui ella le vuelve a hacer la pregunta porque, igual que a todos, le parece extraño".