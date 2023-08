Así fue la impactante caída del avión en el que viajaba Prigozhin, estrellado en Rusia

El avión privado Embraer donde viajaba el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, se estrelló en la tarde de este miércoles en el centro de Rusia, siniestro en el que murieron sus diez ocupantes.

Según informó la agencia de aviación civil, Rosaviatsia, en el Embraer-135 viajaban siete pasajeros, entre ellos Prigozhin y su "mano derecha", Dmitri Utkin, antiguo oficial de la inteligencia militar rusa (GRU).

La catástrofe aérea tuvo lugar en la región central de Tver cuando el avión que había despegado de Moscú se dirigía a San Petersburgo.

Prigozhin, que protagonizó hace exactamente dos meses una fallida rebelión armada contra el Kremlin, apareció por última vez este lunes cuando sugirió en un vídeo que había vuelto a África para hacer que Rusia sea "aún más grande en todos los continentes".

Los servicios de emergencia informaron a la agencia oficial RIA Nóvosti de que en la zona del siniestro se han hallado los cadáveres de los diez ocupantes que viajaban en el avión, tres tripulantes y siete pasajeros. Según la prensa local, los cuerpos están totalmente carbonizados, así que será probablemente necesario realizar una prueba de ADN para confirmar su identidad.

En las redes sociales rusas se debaten diferentes versiones sobre lo ocurrido. Canales cercanos a Wagner dicen que el avión de Prigozhin pudo ser derribado por la defensa antiaérea rusa. Prigozhin habría muerto "como resultado de las acciones de traidores a Rusia", señala Grey Zone, en clara alusión a los servicios secretos rusos.

Los portales Mash y Baza apuntan que el aparato pudo ser víctima de un atentado con bomba, mientras otros que fue derribado por un dron enemigo. Según el diario RBC, las autoridades estudian tres versiones: un fallo de pilotaje, un problema técnico o una intervención exterior.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo no sentirse sorprendido por el accidente. "No tengo información concreta sobre lo que ha sucedido, pero no me sorprende", manifestó en declaraciones a la prensa Biden, quien también aprovechó para mencionar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, aunque no llegó a acusarlo directamente del avión siniestrado.