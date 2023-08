Álex recuerda en '25 palabras' el día que jugó con Fernando Romay al baloncesto

Los momentos antes de que Álex se enfrentara a la última prueba de 25 palabras este miércoles estuvieron repletos de anécdotas, tanto del concursante como del presentador, Christian Gálvez.

Tras contarle el madrileño su viaje a Jerusalén junto a Patricia Pardo, el riojano recordó una anécdota que le sucedió hace unos cuantos años con uno de los invitados, Fernando Romay.

"Creo que has jugado un partido de baloncesto con él, y eso no lo has contado en las tres tardes que has estado con Fernando -este miércoles no estuvo en su equipo-", comentó el conductor del programa de Telecinco.

Álex rememoró el momento y comentó que "cuando tenía 17 años jugaba en el equipo de Calahorra, un día que había jornadas deportivas vino a jugar un partido el Real Madrid de veteranos".

"En él estaba Romay, y era para jugar contra el CAI Zaragoza también de veteranos, donde había un par de calagurritanos en sus filas", aseguró el concursante.

Álex continuó contando que "el equipo del Real Madrid tenía pocos jugadores y les faltaban dos. Como Fernando conoce a gente de allí, habló con uno de mi equipo y le pidió un base".

"Yo dije que jugaba en esa posición y competí con los veteranos madridistas", concluyó antes de jugar la prueba final del concurso de Mediaset.