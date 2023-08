La línea 7B de metro entre San Fernando y Hospital del Henares cumple un año cerrada

Los trenes de Metro de Madrid llevan 365 días sin circular por el tramo que separa las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, en la línea 7B a su paso por San Fernando de Henares y Coslada. El 24 de agosto de 2022, el servicio de suburbano se clausuró 'sine die' en este punto de la red para intervenir en el túnel, afectado por problemas de estabilidad del terreno que también han dañado inmuebles cercanos en los últimos años: varios bloques de viviendas y unifamiliares han sido derribados, obligando al desalojo de decenas de familias que están siendo indemnizadas, y el estado de otros se vigila constantemente.

La que se ejecutó hace un año fue la novena suspensión del metro en esta línea, inaugurada en su vertiente este en 2007. En esta ocasión, bajo tierra, se están llevando a cabo "labores de afianzamiento de las infraestructuras y del terreno afectado, para asegurar su estabilidad y resolver los problemas debidos a las filtraciones de agua", según se informó en su día desde la Comunidad.

De momento, las obras que se están ejecutando en el subsuelo no tienen fecha de fin, pero se da por hecho que no será este año. A principios del pasado junio, el Gobierno regional prorrogó la concesión del servicio de autobús gratuito que sustituye al metro en el tramo cerrado y no se estableció una fecha de finalización del dispositivo especial.

"Seguirá hasta que la línea 7B se pueda reabrir completamente", señaló Enrique Ossorio, entonces vicepresidente y portavoz del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso. Estos autobuses comunican las paradas clausuradas por las obras en el mismo horario del servicio de Metro, entre las 6.00 y las 1.30 horas, y con frecuencias asimilables. Este servicio es muy utilizado por los vecinos de la zona, ya que entre las paradas con tráfico suspendido figura la que da servicio al hospital del Henares, que es el final de la línea 7B.

Desde que se clausuró el tramo San Fernando-Hospital del Henares, la primera de estas paradas es el comienzo y el final de la línea que tiene su extremo contrario en Pitis. La Comunidad de Madrid ha confiado en numerosas ocasiones es que esta intervención en el túnel solucione las incidencias que ha venido sufriendo este tramo en los últimos 16 años, unos problemas que han obligado a interrumpir la circulación hasta en nueve ocasiones desde el ya lejano verano de 2008.

Los cierres de la 7B

- Agosto de 2008: primer cierre de la línea, de algo más de una semana de duración y apenas seis meses después de inaugurarse al completo.

- Junio de 2011: Metro clausura el tramo entre La Rambla y Hospital del Henares durante tres meses por filtraciones.

- Julio de 2014: Los trabajos de impermeabilización de 6,5 kilómetros de túnel entre las estaciones de Hospital del Henares y Estadio Olímpico se prolongaron tres meses, hasta que reabrió en octubre.

- Noviembre de 2015: Se cierra de nuevo el tramo La Rambla-Hospital del Henares. El plazo inicial de los trabajos era de unos tres meses, pero el plazo no se cumplió. Una parte del tramo en obras reabrió en abril de 2016 y en otra el corte se alargó.

- Abril de 2016: El trazado entre Hospital del Henares y San Fernando se mantuvo en obras hasta diciembre de 2016.

- Junio de 2018: Se interrumpe la circulación de trenes entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares durante tres meses.

- Febrero de 2020: La estación de Hospital del Henares se precinta para acometer obras de refuerzo. El plazo inicial hablaba de un cierre de más o menos 10 meses, pero la actuación se dio por concluida en junio de 2020.

- Julio de 2021: Del 12 de julio al 24 de septiembre se cerró el tramo entre las estaciones de La Rambla y Hospital del Henares.

- Agosto de 2022: Queda clausurado el servicio entre San Fernando y Hospital del Henares por un tiempo indeterminado. No se baraja que el tramo se reabra este año, sino a lo largo de 2024.