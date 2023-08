Bisbal, muy molesto por una broma, en la que un tuitero dice que ha defecado en el metro de Moncloa cantando 'Bulería, bulería'

A David Bisbal, inmerso desde mayo pasado en la gira Me siento vivo que le ha llevado a Mallorca, Úbeda, Cádiz, Marbella, Alicante, a Puigcerdà y al Festival Cap Roig, en Girona, un bromista le ha situado en Madrid. Pero no cantando, sino haciendo algo mucho más incívico.

El dueño de la cuenta @offensiveprank -"broma ofensiva", en español- denunció una rocambolesca situación en Twitter. "Hola, @metro_madrid, acabo de encontrarme a @davidbisbal, cagándose en el suelo, jugando con caca y chillando, como un loco, en la estación de Moncloa. La gente está asustada", escribió.

El revuelo fue enorme. Tanto que la propia corporación de Metro tuvo que responder a esta inverosímil noticia. "Gracias por avisar, estamos enviando a varios agentes a la zona. Buena tarde", señaló el responsable de la cuenta de Metro.

Esto no me puede estar pasando pic.twitter.com/32LhldeSWz — elon (@offensiveprank) August 22, 2023

Hasta que el propio damnificado, Bisbal, debió intervenir para sofocar una mentira sucia y absurda. "¿Cómo?" se preguntaba estupefacto el cantante.

Entonces se supo que Metro se había puesto incluso en contacto con él. "Escúchame, ya estás borrando eso que has dicho de mí, si no quieres que tome acciones legales. Me han escrito los de Metro", escribió Bisbal al usuario, quien le contestó en su tono bromista. "Perdona, David, te he confundido con otro entonces, te parecías mucho. Además, el tío gritaba 'bulería, bulería'", redactó @offensiveprank.

La broma no parecía calar en David. "Pues no era yo", contestó el intérprete de Ave María, lo que provocó que @offensiveprank siguiera riéndose. "¿Y este no eres tú?", le escribió, antes de adjuntar un meme del artista, dando una "patada voladora", en la que se lee "última hora: Bisbal patea a un abuelo por la calle y se da a la fuga".

En este punto, por fin, se dio cuenta el exconcursante de OT de que todo había sido una broma de mal gusto... y olor. Y a continuación bloqueó al usuario, aunque este había conseguido lo que pretendía: que su comentario escatológico se hiciera viral.