Demanda a una agencia de viajes porque el hotel que le buscaron no permitía tener buen sexo y el juez responde irónicamente

Cuando nos vamos de vacaciones, esperamos que todo esté a nuestro gusto y, en caso de no ser así, el cliente tiene derecho a quejarse. Sin embargo, en ocasiones, las reclamaciones de algunos huéspedes de hoteles no tienen ni pies ni cabeza.

Este miércoles, En boca de todos ha mostrado el caso de un turista que ha puesto una demanda contra una agencia de viajes tras asegurar que el alojamiento no contaba con un buen equipamiento para mantener relaciones sexuales.

El hombre, de origen alemán, escogió Menorca como su destino vacacional, sin embargo, allí no encontró lo que esperaba. El turista contrató una agencia de viajes para que le buscasen un hotel en la isla en régimen de todo incluido, pero no cumplió sus expectativas y terminó demandando a la agencia.

El alemán se quejó de que en el alojamiento no había una cama doble, sino dos individuales que no estaba conectadas entre sí. Esto, sumado a que el suelo resbalaba hacía que las camas se separasen y las relaciones sexuales no fueran satisfactorias para el turista.

Sin embargo, si el caso ya parece bastante surrealista, la respuesta del juez terminó de poner la puntilla al caso: "Hay variaciones bien conocidas y comunes en la ejecución de las relaciones sexuales que pueden practicarse en una cama individual, y de manera bastante satisfactoria para todos los interesados".