Muere tras someterse a una cirugía dental: "Pedimos una ambulancia hasta tres veces porque él mismo dijo que se iba a morir"

Las negligencias médicas se cobran cientos de vidas en todo el mundo. Entre ellas, la de Amadeo que, como ha denunciado su mujer, Liliana Ferreiro, se sometió a una cirugía dental y, tras siete horas de auténtica agonía, falleció en el hospital.

Todo ocurrió el pasado 16 de mayo de 2023 cuando, a las 8.00 horas, Amadeo estaba citado en una clínica dental de Valencia para someterse a una operación de implantes dentales. El estudio previo le había sido realizado en Benidorm, su localidad de residencia, y el presupuesto superaba los 23.000 euros.

Así, su mujer, su hija y su cuñada acompañaron a Amadeo, pero, al ir a verle al postoperatorio, vieron que el hombre no se encontraba bien: no paraba de sangrar por la nariz y por la boca. Los médicos aseguraron que se trataba de algo normal, pero al intentar colocar los implantes fue imposible porque Amadeo no paraba de vomitar y cada vez sangraba más.

Este miércoles, Liliana ha contactado en directo con El programa del verano, donde ha explicado: "Nada más salir de la operación ya notamos que algo no estaba bien. Cuando hicimos el presupuesto, ellos no nos dijeron en ningún momento que podía salir mal o que te podías morir. Dicen que están acostumbrados a hacerlo y era una cosa muy sencilla para ellos. Incluso, que saldría el mismo día con la prótesis provisional".

"La clínica miente, como en muchas otras cosas", ha agregado Liliana que, además, ha recordado: "Dicen que se tomó un batido a las 14:00 horas y no es verdad. Tengo pruebas, tengo un vídeo en el que se ve que se lo damos a las 17:00 horas, con el consentimiento de los médicos, porque tenía muchísima hambre. Era una persona de 105 kilos que iba al gimnasio, que se cuida... eran muchas horas sin comer. Yo pedí una ambulancia hasta tres veces porque él mismo me dijo que se iba a morir".

En el hospital, Amadeo falleció y el parte de la muerte señalaba: "Mal estado general, palidez cutánea, consciente, inquieto, taquipnea, auto escucha de ruidos respiratorios, sangrado oral importante. Tras 55 minutos en total de RCP, y tras administrar 15 adrenalinas, el paciente no recupera la circulación espontánea, falleciendo finalmente a las 22:00 horas".

Según la autopsia, la causa de la muerte fue un "shock hipovolémico". "Me ofrecieron, sobre las 17.00 horas, porque según ellos me puse pesada, que me llevara yo a mi marido en el coche de mi hermana al hospital y ellos nos acompañarían para, según ellos, ir más rápido. Yo dije que no porque no iba a sacar a Amadeo en esas condiciones en el coche con el calor que hacía. Hasta las 19:00 horas no llamaron a la ambulancia".

"Ellos dicen que Amadeo salió por su propio pie de la ambulancia, pero se olvidan de una de las cosas más importantes: su hija estaba fuera y se quería despedir de ella", ha concluido Liliana Ferreiro que, además, ha agregado que está intentando salir adelante gracias a la ayuda de varios psicólogos: "Me consta que alguien se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecer una miseria. Se creen que la vida de un ser humano vale una porquería. La vida de mi marido, para mí, no tendrían dinero para pagármelo".