'Así es la vida' convierte a José Antonio Avilés en Ken, el enamorado de Barbie: "Voy a dejar de ser un 'cayetano' andaluz"

La fiebre rosa continúa. Después del estreno de Barbie este julio, son muchas las empresas que se han unido al marketing de este color, incluso hay ya una fábrica de ataúdes rosas.

Así es la vida ha aprovechado esta moda para disfrazar a uno de sus colaboradores más polémicos de Ken, el enamorado de Barbie. El programa ha vestido de arriba a abajo a José Antonio Avilés como el famoso muñeco.

El tertuliano ha intentado oponerse, sin éxito. "No puedo perder mi seña personal, que yo soy un cortijero andaluz", se ha defendido. En contra de su voluntad, José Antonio Avilés se ha sometido a una depilación de cera en el pecho y se ha teñido con un spray amarillo la barba.

"Voy a dejar de ser un 'cayetano' andaluz", se ha quejado Avilés. "No sé en lo que me estoy convirtiendo, pero tengo más kilos de pintura que un ninot de las Fallas de Valencia", expresaba el colaborador del programa de Telecinco en pleno cambio de look.

"Esto no está pagado", ha lanzado Avilés tras ver su vestimenta preparada. Finalmente, el colaborador del programa presentado por Sandra Barneda ha llegado al plató montado en un coche rosa.

El propio Avilés ha dado la mejor definición de su look de Ken... ¿a vosotros a quién os recuerda? 👀#AsíEsLaVida https://t.co/saPM5jz1x9 pic.twitter.com/EVI233A5eP — Así es la vida (@asieslavidatele) August 22, 2023

Acalorado, José Antonio Avilés se ha prestado a las mofas de sus compañeros. " A mí, cuando se ha puesto el peluquín me ha recordado a Dioni", ha bromeado Suso Álvarez.