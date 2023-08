Abascal apoyará una investidura de Feijóo pero lo condiciona a que el PP "no colabore en el cordón sanitario" a Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha comunicado este martes que su partido apoyará al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, si este es finalmente el propuesto por el Rey para someterse a la investidura para ser presidente del Gobierno de la Nación. Lo ha hecho desde el Congreso de los Diputados, minutos después de reunirse con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas con los representantes de los partidos que se está desarrollando desde este lunes y tras unas últimas horas de tensión en las que el respaldo de Vox al PP quedó en el aire.

Abascal ha trasladado al monarca que los 33 diputados de su grupo están dispuestos a votar 'sí' al candidato del PP, pero a la vez ha aseverado que este es un apoyo condicionado y, a la vez, una reacción. Por un lado, Vox reclama a los 'populares' que expresen una "inequívoca" muestra de respeto a los votantes de la formación y afirman que apoyan al PP ante la posibilidad de que "los herederos del terrorismo" y "un prófugo de la Justicia" condicionen el futuro del gobierno de España.

Así lo ha trasladado el propio presidente de Vox a los periodistas, en una comparencia que primero estaba anunciada como una rueda de prensa pero finalmente no se han permitido preguntas de los periodistas para "ser preciso" en el mensaje, según ha confesado el propio Abascal. Durante su alocución, ha incidido especialmente en la necesidad de que haya un gesto desde las filas 'populares' hacia Vox, donde aún están molestos por haber quedado fuera de la Mesa del Congreso.

"(Los votantes de Vox) no entienden, como no entendemos nosotros, que la tercera fuerza política de España, con 33 escaños, haya sido excluida de la Mesa", ha trasladado el líder de Vox, que ha exigido a los 'populares' que "no escondan y publiciten" los pactos que han sellado ambos partidos en cinco comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana y Baleares) y más de 100 ayuntamientos tras las elecciones del 28-M. Abascal ha subrayado que no quieren que el PP colabore de ninguna forma, "ni por acción ni por omisión", en el "cordón sanitario" que a su juicio se pretende levantar en torno a Vox.

