Los científicos creen que el cráter más grande del mundo se encuentra en Australia: hasta 520 kilómetros de diámetro

Después de muchos años investigando los impactos de asteroides sobre la Tierra, los geólogos Andrew Glikson y Tony Yeates han publicado recientemente en la revista Tectonophysics que podrían haber encontrado la estructura de impacto más grande que se ha conocido hasta el momento, el cual se encuentra en bajo el subsuelo de Nueva Gales del Sur, en Australia.

Bautizado como 'estructura Deniliquin', los investigadores explican que el cráter podría extenderse hasta 520 kilómetros de diámetro, un tamaño que supera con creces los impactos ya conocidos hasta el momento, como el Vredefort, en Sudáfrica, de 300 kilómetros de ancho, o el de Chicxulub, en México, de 170 kilómetros.

Efecto similar a "una gota que salpica hacia arriba"

Los científicos estudian esta estructura desde 1995, momento en el que las investigaciones magnéticas en la cuenca de Murray (sureste de Australia) revelaron un patrón ondulado simétrico. Según los geólogos, esto se debe a que "cuando un asteroide choca, crea un cráter con una prominencia central. Esto es similar al efecto de una gota de agua que salpica hacia arriba desde un cráter efímero cuando se arroja una piedra a un lago".

Entre 2015 y 2020, los esfuerzos de los geólogos aumentaron para verificar el área, aunque Glikson y Yates reconocen que todas las evidencias sobre la estructura es resultado de mediciones geofísicas obtenidas desde la superficie. La confirmación sobre la existencia de la estructura vendrá cuando los científicos perforen en profundidad y obtengan muestras.

El supercontinente Gondwana como origen

En un artículo para The Conversation, Andrew Glickson continuó con su hipótesis, más allá de los presentados en el documento científico original, Geophysics and origin of the Deniliquin multiple-ring feature, Southeast Australia. El geólogo estima que el impacto pudo ocurrir en la Era Ordovícica tardía, hace 460 millones de años atrás, cuando Australia todavía formaba parte del supercontinente Gondwana.

La estructura Deniliquin probablemente se creó en el este de Gondwana durante el Ordovícico tardío. Zhen Qiu

Australia como diana de los impactos

Este continente predecesor fue objeto de numerosos impactos de asteroides, pues los estudios estiman que al menos 38 estructuras de impacto confirmadas y 43 potenciales, que van desde cráteres relativamente pequeños a grandes estructuras completamente enterradas, como el cráter Deniliquin. En la actualidad, Australia cuenta con una larga historia de alcances por meteoritos, ya que en sus casi de 8 millones de kilómetros cuadrados, se encuentra el cráter más antiguo del mundo, con 2.200 millones de años de antigüedad.

Este mapa de Australia muestra la distribución de estructuras de impacto incierto, posible o probable en el continente australiano y en alta mar. Los puntos verdes representan cráteres de impacto confirmados. Los puntos rojos representan estructuras de impacto confirmadas que tienen más de 100 km de ancho, mientras que los puntos rojos dentro de círculos blancos tienen más de 50 km de ancho. Los puntos amarillos representan probables estructuras de impacto.

Mapa impactos inciertos, posibles o probables en Australia. Andrew Glikson y Franco Pirajno.

Las últimas pruebas sugieren que la Tierra y los demás planetas del Sistema Solar estuvieron sometidos a un intenso bombardeo de asteroides en un intervalo de 4,100 a 3,800 millones de años atrás, catalogado como 'Bombardeo Intenso Tardío' y esporádicamente desde entonces. Los científicos creen que estos impactos podrían ser los responsables de desencadenar la etapa de glaciación de Hirnantian, un evento de extinción masiva que eliminó al 85% de las especies del planeta de ese periodo.