Aumento de precio en los libros, renovación del uniforme, gastos extra... ¿Estamos ante la vuelta al cole más cara de la historia?

El regreso de las vacaciones, el retorno al trabajo y la vuelta al cole son tres motivos por los que muchas familias consideran que septiembre es el mes en el que realmente empieza el año, y no enero, como marca el calendario. Precisamente el dinero gastado en los meses de verano conlleva la llamada cuesta de septiembre, a la que se suma lo que las familias van a tener que invertir en libros de texto, material escolar o uniformes para que los pequeños de la casa empiecen las clases.

Para el curso 2023-2024, la vuelta al cole va a costar 410,71 euros de media por alumno frente a los 405,07 euros de 2022, según un informe publicado por la financiera Banqmi. "Aunque la subida de este año parece que es pequeña, llega justo un año después de gran subidón que vimos en la vuelta al cole del curso 2022-2023 con relación al de 2021-2022, cuando el coste medio por alumno subió casi 20 euros de un año para otro: de los 386,76 euros de 2021 a los 406,07 euros de 2022", explica el experto financiero Antonio Gallardo en este estudio. Si estas cifras acaban siendo reales, este año estaríamos ante "la vuelta al cole más cara de la historia", tal y como considera el propio estudio.

Sobre los datos de este informe, Gabriela Camayd, portavoz y miembro del gabinete jurídico de FACUA, matiza a 20minutos que "establecer una cifra concreta sobre cuánto va a costar la vuelta al cole ahora misma es complicado" ya que "dependen varios factores" para decidirlo.

"No es lo mismo un libro de un estudiante de bachillerato que un libro de un alumno de primaria, las familias de un colegio público no tienen que costearse el gasto del uniforme y depende de la comunidad autónoma en la que se resida, existen diferentes ayudas escolares", son algunos de los factores a los que Camayd hace referencia.

Subida de precios en los libros de texto

Uno de los gastos más caros en la vuelta al cole son los libros de texto. Aunque actualmente los programas educativos demanden una cantidad menor de libros en comparación a años anteriores, la inflación ha provocado que el coste de los libros tienda a aumentar.

Para analizar el aumento de su coste, la financiera Banqmi ha recabado los datos de 249 colegios de España (138 públicos, 65 concertados y 45 privados), realizando un muestreo en los cursos de 1º y 2º de Infantil, 2º, 3º y 6º de Primaria, 1º y 4º de ESO, y han recogido los precios de venta directa de los libros tanto en los propios colegios como en varias cadenas multinacionales de distribución (Carrefour, El Corte Inglés y Amazon)

La financiera apunta que los libros de Educación Infantil y Primaria han experimentado una subida de gastos de un 1,55%. Con este ascenso, además, explican que los más afectados son aquellos padres que llevan a sus hijos a colegio públicos, pues el coste en el precio de los libros de texto de Infantil ha pasado de 81,79 euros de media por alumno a 83,55 euros (un 2,15%) y en los de Primaria ha aumentado en un 2,22%. Sin embargo, en los colegios concertados, la subida de los libros de Infantil ha sido de 101,20 euros a 102,72 euros, y en la privada de 121,45 euros a 122,87 euros. En lo referente a Primaria el gasto ha aumentado en un 0,97% en la concertada y un 1,79% en la privada.

En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha ocurrido lo contrario. El precio en gasto de libros de texto ha subido más en la privada (un 1,66%), que en la pública (un 0,84%) o concertada (un 0,76%). Así pues, el informe considera que "el precio medio de gasto en los libros ha subido de 183,12 euros a 185,69 euros de media por alumno".

Laura, madre de un niño de 9 años y otro de 14, detalla a este periódico que este año se ha gastado más de 300 euros en libros para sus hijos. En cambio, Galder, padre de una niña de 12 años, tiene que desembolsar más de 350 euros, sin sumar las lecturas obligatorias que tendrán que comprar a medida que vaya avanzando el curso. "Un libro de secundaria ha aumentado su precio en un 30%. Si hace un par de años valía entre 30 y 35 euros, ahora su precio oscila en torno a 50 euros, por lo que antes 150 euros era el coste de 6 libros y ahora es lo que se paga por 3", explica María Sánchez, portavoz de Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA).

Precios de los libros de 1ºESO de un colegio de Madrid. CEDIDA

El presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele), José Moyano, matiza que, desde su asociación, aún no tienen unos "datos exactos" del aumento de precio de libros para este curso, pero que el año pasado "la inflación general fue del 5,7% mientras que el incremento de precios de los libros fue del 3,9%". Esto, asegura, "refleja el esfuerzo que hicieron los editores para no trasladar el incremento de los costes de energía, salarios y materias primas", al precio de los libros.

Sistema de gratuidad y ayuda de becas

Este incremento en la subida del coste de libros de texto varía en cada comunidad autónoma. Hay en algunas, como en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, que los centros educativos cuentan con un sistema de gratuidad de libros de texto (Cheque Libro y Xarxa Llibres), otras como Madrid que cuentan con el programa ACCEDE, que facilita libros a cerca de 480.000 alumnos, y otras como Castilla-La Mancha y Galicia que proporcionarán ayudas a unos 100.000 alumnos.

✅ El curso escolar 2022/23 contará con la mayor inversión de la historia en becas y ayudas.



📚 El Programa Accede, con el que la Comunidad de Madrid facilita libros de texto y material curricular, beneficiará este curso a 440.000 estudiantes.



+Info: https://t.co/VwtpyaUb2i pic.twitter.com/GiuNY7KQdQ — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) September 5, 2022

Lidia, madre de un niño de 8 años que va a empezar 3º de Educación Primaria Obligatoria (EPO) en un colegio de Jerez de la Frontera (Cádiz) detalla que, aunque la Junta de Andalucía les garantice esta ayuda de gratuidad, tienen que "pagar un extra al colegio de libros y material complementario". En el caso de su hijo son 159,85 euros, pero varía según la edad. "En Educación Infantil el precio es desorbitado. Si en Primaria nos piden 50 euros por material, en Infantil fueron casi 300. Es algo que los padres no entendemos y que estamos luchando para que lo modifiquen", asegura.

Por otro lado, la portavoz de CEAPA denuncia que, por muchas ayudas que haya en los diferentes puntos de España, "las becas de libros son muy desiguales" ya que hay algunas que se conceden sobre la base del tramo de renta y otras según donde se resida", algo que considera "no igualitario" puesto que "todo el mundo debería tener los mismos derechos".

Renovar el armario escolar

Para los padres que llevan a sus hijos a colegios concertados o privados, el uniforme es otro de los desembolsos que más esfuerzo económico supone. De un año para otro, los niños crecen y la ropa se les queda pequeña, por lo que a las familias no les queda más remedio que renovar el armario escolar. En el caso de estos centros educativos, el estudio de Banqmi recoge que en el nuevo curso, el precio asciende a en 225,02 euros por alumno, suponiendo así un crecimiento del 1,39% respecto al curso pasado, que oscilaba en los 220 euros de gasto.

Casi 150 euros en un conjunto de uniforme y 106 euros en un conjunto entero de chándal es lo que Lidia se gastaría si comprase el uniforme en la tienda oficial del colegio. "Lo que hacemos tanto yo como otras familias es ir a naves donde venden ropa de uniforme al por mayor la ropa y la llevamos a un centro especial de serigrafiado para que borden el escudo del colegio en las prendas", explica sobre su manera de ahorrar en este gasto de la vuelta al cole. Galder, por su parte, comenta que en el colegio al que lleva a su hija, "si tienes que comprar todo te sale entre 150 y 200 euros" sin contar las prendas nuevas y también obligatorias, como sudaderas y abrigos, que el colegio ha puesto en venta.

Tabla de precios del uniforme de un colegio concertado de Jerez de la Frontera (Cádiz) CEDIDA

Laura lleva a sus hijos a un colegio público, pero aun así se gasta 100 euros en el chándal de uniforme, ya que el centro tiene esta opción que es optativa para las familias que lo requieran. "En los colegios públicos no es obligatorio invertir en el uniforme; su compra no es lucrativa y muchas veces lo vende el AMPA sin ganar dinero por las ventas", recuerda María Sánchez, la representante de CEAPA.

Material complementario, comedor y extraescolares

Si bien los libros de texto y el uniforme son dos de los mayores gastos en la vuelta al cole, el material escolar solicitado por el centro educativo, la oferta de comedor y las extraescolares no se quedan atrás. Eso sí, todo ello depende de "las políticas que se hagan en cada comunidad", apunta Carmen Pinillas, representante de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA).

"Hay familias madrileñas que no van a poder acceder a la beca de comedor que ofertan los colegios porque su umbral de renta. Esto supone un quebradero de cabeza importante, ya que hablamos de algo fundamental como es la alimentación", alude Pinillas en referencia a que haya menores que no puedan disponer de este servicio porque sus padres no pueden pagar la cuota (que en este año asciende, en Madrid, a 5,50 euros al día).

Además, la necesidad en la que se ven algunas familias en dar un apoyo educativo extraescolar a sus hijos e hijas porque ven, por ejemplo, que "se van quedando rezagados en asignaturas como los idiomas", explica la portavoz de FAPA, "es otro gasto de dinero que tienen que valorar" y que "muchos padres no se pueden permitir".

En cuanto al material escolar que el colegio añade junto al listado de los libros de texto, Pinillas detalla que hace unos años se inició una "campaña de copagos" en los centros educativos para que las familias no tuvieran que pagar este gasto extra. "Tuvimos que denunciar ya que no estaban cumpliendo con la campaña, ni en cuanto al material escolar ni en cuanto a las actividades complementarias, tales como las excursiones en horario lectivo". Y es que, tal y como apunta la experta, "hay familias que no han podido pagar estas salidas del centro y los niños no han podido disfrutar de ellas".

Este tipo de situaciones llevan a Pinillas a manifestar que se está produciendo una "vulneración del acceso a la educación" que afecta "a las familias y a los menores", resaltando el papel de los segundos, puesto que "por encima de los tipos de interés que deben primar, el de los menores tiene que ser el superior". "Además, es algo que va en la Constitución: la enseñanza debe ser gratuita y obligatoria", sentencia.

Consejos para ahorrar

Como en todo tipo de gastos, existen diferentes consejos para saber gestionar el dinero a la hora de comprar. Como cada año, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado un listado de diez consejos para ahorrar en la vuelta al cole. Estos son:

Comparar la diferencia de precios en los productos. Revisar lo que haya de años anteriores y hacer una lista con lo necesario. Tratar de ir a la compra sin los menores para que no se encaprichen del material relacionado con sus preferencias. Aprovechar las ofertas y los descuentos. Escalonar las compras de ropa y calzado. Fomentar el consumo colaborativo (intercambio de ropa, libros y material escolar, con plataformas y asociaciones). Aprovechar los programas de libros de texto gratuitos. Intercambiar libros a través de plataformas online. Comparar precios si hay que invertir en un dispositivo electrónico. Recuperar los buenos hábitos al empezar la rutina.

Precisamente sobre las ofertas, la portavoz de FACUA apunta que hay que hacer un estudio de mercado: "Hay que tener cuidado con los 10% de ahorro de o los 3x2, porque al final acabamos comprando más productos de los que necesitamos y nos acabamos gastando más dinero solo por aprovechar la rebaja".

En cuanto a los datos de gastos, OCU publicará el próximo 5 de septiembre su propio informe sobre el desembolso económico que les va a suponer a las familias la vuelta al cole de este curso escolar.