Tu horóscopo diario: martes 22 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 22 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tal como ya indicábamos ayer, esta semana se te presenta más difícil desde el punto de vista de los astros. Te enfrentarás con más preocupaciones o más problemas, especialmente si has vuelto ya al trabajo habitual, pero por fortuna al final las cosas te van a salir bien. Hoy tendrás un día bueno pero con bastante estrés.

Tauro

No pierdas los nervios ante pequeños problemas o dificultades que hoy te van a salir al paso y no te las esperas, por fortuna van a ser de poca importancia. Siempre te gusta tenerlo todo previsto y controlado, por eso cuando aparece imprevistos que lo trastocan todo te causa gran rabia y enojo, pero no va a ser un mal día.

Géminis

Te encuentras en un buen momento aunque en una semana de muchas pequeñas dificultades o piedras en el camino, tanto en los asuntos mundanos y laborales como los emocionales y familiares. Pero no hay nadie como tú para improvisar y adaptarte a todo tipo de circunstancias o de sorpresas, por eso te va a ir muy bien.

Cáncer

En estos momentos las influencias planetarias son bastante favorables para ti, y lo van a ir siendo más poco a poco a lo largo de los próximos meses. Tras unos días de cierto bajón ahora te encuentras en un momento de gran optimismo e ilusión, pero debes tener cuidado porque estos días serán algo difíciles o conflictivos.

Leo

Después de un periodo de varias semanas que ha sido, en general, bastante favorable y agradable para ti, ahora te enfrentas a una semana algo más conflictiva, y sobre todo lo notarás más si estos días vuelves de nuevo al trabajo. No solo te encontrarás bastantes problemas, sino que también te podrías llevar algún desengaño.

Virgo

Las influencias adversas de algunos planetas, que se van a mantener a lo largo de esta semana, te afectarán más interiormente que en tus asuntos externos. Por fuera todo lo tienes controlado y no habrá sorpresa, por fastidiosa que sea, que tú no hayas previsto y remediado, pero por dentro te vas a sentir triste o melancólico.

Libra

Estos días no van a ser demasiado buenos desde el punto de vista de los astros. Nada malo te va a suceder, pero quizás tengas que enfrentarte a lo que menos te suele gustar y más ansiedad te crea: las tensiones, desencuentros o conflictos, ya sea en el trabajo o en tu vida íntima. Debes tratar de tomártelo con gran paciencia.

Escorpio

Estos días debes tener prudencia, pensar mejor las cosas antes de hacerlas. Los planetas formarán algunas tensiones y eso te impulsará a ser aún más audaz o arriesgado de lo que ya de por sí eres de forma habitual. Podrías tomar decisiones de las que más adelante te acabarás arrepintiendo. No es momento de tomar atajos.

Sagitario

Procura sujetar tu carácter o sin desearlo podrías hacer daño a personas que están a tu lado y te quieren de verdad. Esta será una semana un poco difícil, desde el punto de vista de los astros, y aunque nada malo te ocurrirá si te van a llover problemas o imprevistos que te fastidiarán y podrían sacar tu lado más airado y colérico.

Capricornio

No dejes que los impulsos y emociones tomen el control de tu vida, ahora debes conducirte sobre todo con tu lado más frío y racional, especialmente en asuntos que estén relacionados con las finanzas u otras preocupaciones de carácter material. Los astros te afectan de forma favorable, pero esta será una semana complicada.

Acuario

Estos días los astros formarán algunas configuraciones un poco adversas y en tu caso, además de la actitud más radical de la que hablábamos ayer, también desplegarás una gran actividad y trabajarán con gran pasión e interés, especialmente si ya has vuelto a tu trabajo habitual, y, sin embargo, te podría cundir bastante poco.

Piscis

Hoy es un día muy proclive a sufrir alguna decepción o incluso alguna traición, ten cuidado con ese carácter generoso que te caracteriza y que siempre muestras a tu alrededor. Ay alguna manzana podrida muy cerca de ti y cuando menos lo esperes te podría hacer algo que te dolerá mucho y que, por supuesto, no te lo esperas.