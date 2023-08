Miguel Bosé ha sufrido un asalto de diez sujetos armados a su domicilio, los cuales han retenido durante dos horas al cantante y a sus hijos en México, tal y como ha explicado el propio artista en un comunicado.

Los criminales entraron en su urbanización, una de las más exclusivas de Ciudad de México, y robaron objetos de valor tras atarlos a él y a su familia de pies y manos.

Al igual que el resto de programas, Así es la vida ha comentado la noticia, y ha contado con algunas declaraciones del entorno de Bosé sobre el estado del cantante y su familia.

La colaboradora Beatriz Trapote ha hablado con Lucía Dominguín, la hermana del cantante: "La he llamado y me ha dicho que lo puedo contar. Ha sido un susto y no quiere que el tema se alargue demasiado".

"Evidentemente fue un susto grave, sobre todo por el tema de los niños, que estaban allí, y el pensar en un posible secuestro...", ha explicado Trapote.

Por otro lado, ha desmentido que el cantante vaya a irse del país: "No va a abandonar México. Los niños empiezan ahora el colegio en agosto, y él está feliz allí".