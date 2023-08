El PP se enfrenta a tres mociones de censura y está a punto de perder tres alcaldías

Casi tres meses después de las elecciones autonómicas y municipales, los desencuentros entre concejales y partidos de varios municipios de España están provocando que algunas formaciones hayan optado por utilizar la herramienta que hará que la alcaldía cambie del color político que adquirió tras el 28-M: se registran las primeras mociones de censura.

Son tres los municipios que atraviesan un intento de cambio de Gobierno local, fruto de la insatisfacción de algunos concejales, que ahora se postulan para sustituir a los actuales alcaldes. Todas esas mociones de censura tienen varios rasgos en común: buscan destituir a regidores del PP, ofrecen como alternativa política un Ejecutivo de coalición, el PSOE es el protagonista y se prevé que saldrán adelante.

Vilafamés (Castellón)

La moción de censura más reciente se ha registrado este lunes en Vilafamés (Castellón), por parte de PSPV-PSOE y Compromís, que buscan desalojar de la alcaldía a la popular Marisa Torlà, elegida por sorpresa tras un error de los socialistas en la votación de investidura. Ambos partidos de izquierda habían pactado un acuerdo de coalición que iba a elevar a la cabeza del Ayuntamiento a Ana Andrada, de Compromís; un pacto que, ahora sí, buscan instaurar.

Por su parte, Torlà defiende su gestión y acusa a los partidos que han registrado la moción de sumir al pueblo en una "crisis institucional menos de 24 horas después de haber despedido las fiestas patronales", mientras promete "servir al pueblo" bajo el amparo de la victoria electoral que le dieron las urnas. Sin embargo, la aritmética rema en su contra y, salvo sorpresas de última hora, habrá cambio de Gobierno en Vilafamés.

Almoguera (Guadalajara)

El pasado lunes, una semana antes del registro de la moción de Vilafamés, el PSOE y la coalición independiente Hablamos Almoguera impulsaron la suya contra el actual equipo de Gobierno liderado por Rocío López, también del PP, en Almoguera (Guadalajara). Ambas formaciones han llegado a un acuerdo que permitirá al socialista Antonio Barona ser el nuevo regidor municipal, tras observar "suficientes ejemplos de falta de democracia por parte del actual equipo de Gobierno" que les "ha llevado a decir basta".

En este caso, los números también son favorables a un cambio. El PP logró cuatro concejales, Hablamos Almoguera se hizo con tres y el PSOE obtuvo dos, pero la falta de acuerdo entre la segunda y la tercera fuerza política llevaron a la ganadora de las elecciones al frente del Ayuntamiento gracias a la abstención de los socialistas, una posición que ahora rectifican. "En su momento, y ante la falta de acuerdo de las fuerzas políticas, nosotros decidimos abstenernos y dejar gobernar a la lista más votada, pero nos hemos dado cuenta de que este Gobierno va por libre", declara el candidato a retomar las riendas del municipio.

O Irixo (Galicia)

Presentación de la moción de censura de O Irixo. PSOE DE OURENSE

Fue el pasado 11 de agosto cuando las formaciones Xuntos polo Irixo y PSOE formalizaron la presentación de la moción de censura con la que se prevé que arrebatarán el bastón de mando al actual alcalde de O Irixo (Ourense), el popular Manuel Cerdeira. Los grupos que ofrecen un Gobierno alternativo señalan "la nefasta gestión del actual alcalde y su grupo de Gobierno" y alegan que el actual edil "en una situación de minoría", pues cuenta con cuatro concejales frente a los cinco que suman Xuntos (tres) y PSOE (dos).

Ambas fuerzas no llegaron a un acuerdo tras los resultados del 28-M, pero finalmente sí se ha fraguado con un reparto de la Alcaldía por turnos: tres años para la candidata de Xuntos, Susana Iglesias, y el restante para el portavoz socialista, Iago Fariñas. Iglesias tomará el mando de la Junta de Gobierno local en los próximos días y desalojará del Ayuntamiento al Partido Popular, que dirigía desde que en 1995. El actual edil sostiene que se esperaba la moción de censura de la oposición, pero dice que "no ahora" porque "no dieron ni los 100 días de cortesía de la democracia".