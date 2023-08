Valeria Ros, nueva presentadora sustituta de 'Zapeando': "Prometo no liarla"

Quique Peinado ya avisó la semana pasada que dejaba su puesto como sustituto de Dani Mateo al frente de Zapeando, y que otra persona se pondría a las riendas del programa durante otra semana. Y este lunes el programa de La Sexta ha sorprendido con la elección.

Valeria Ros aparecía así en el centro de la mesa del programa de sobremesa desde el comienzo de la emisión. "Sí, esta semana presento el programa", ha saludado directa.

"Que Dios nos coja confesados. Yo no daba ni un duro, pero prometo no liarla. No puedo prometerlo, ya me conocéis, para qué os voy a engañar", ha bromeado Ros ya desde el comienzo.

Por su parte, los colaboradores han reaccionado entusiasmados. "¡Vamos con Valeria!", ha gritado María Gómez. "Iñaki (Urrutia) ha empezado a animarte tanto, que se ha ahogado", le ha comentado la periodista en clave de humor.