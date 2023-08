Ciudadanos confía en rearmarse tras la salida de Guasp y abre la puerta a presentarse en una hipotética repetición electoral

La anunciada salida de Patricia Guasp como líder de Ciudadanos, a partir del 1 de septiembre, vuelve a plantear un futuro incierto para la formación política. Sin embargo, desde el partido confían en rearmarse tras la salida de la portavoz nacional, y no descartan incluso presentarse a unas hipotéticas elecciones generales, en el caso de que ningún candidato obtenga los apoyos necesarios y haya que pasar de nuevo por las urnas.

Guasp anunció, el pasado domingo, que dejaba el cargo como portavoz nacional de la formación naranja para "retomar su profesión en el sector privado". Siete meses ha durado la exdiputada balear como líder de la formación naranja, desde que fuera elegida en el congreso nacional celebrado el pasado mes de enero. Los miembros del partido tendrán que volver a votar para elegir a la persona que acompañará a Adrián Vázquez en la directiva bicéfala que emergió de las primarias de principios de año, aunque la salida de Guasp no responda a motivos políticos en esta ocasión —como ocurrió con otros líderes de la formación naranja—, sino a motivos "estrictamente personales", tal y como confirman fuentes de Ciudadanos.

Queridos afiliados y votantes de Ciudadanos,



Quiero compartir con vosotros la decisión de retomar mi profesión en el sector privado.



Ha sido un honor servir con coherencia y convicción a la política de mi país y ser la voz del único proyecto de centro liberal de España. pic.twitter.com/MSfVS2iNgP — Patricia Guasp 🇪🇺 (@PatriciaGuaspB) August 20, 2023

Una de las decisiones de la nueva dirección que más polémica suscitó, sobre todo en sus bases, fue la decidida tras los malos resultados obtenidos las autonómicas y municipales del 28-M, y una vez proclamado el adelanto electoral por Pedro Sánchez: Vázquez, rodeado del resto de miembros de la ejecutiva, informó de que Ciudadanos no concurría a las generales del 23-J. Dos de las personalidades de la etapa anterior que se mantenían en el partido, Edmundo Bal y Francisco Igea, se mostraron contrarios a la decisión y emitieron duras críticas contra la dirección naranja, que les valieron un expediente disciplinario que aún está por resolver.

Desde el partido ratifican la decisión de la formación de no presentar listas el 23-J. El contexto político era un "escenario perverso, de bloques", en el que "no iba a haber espacio para una opción de centro, liberal". Ante los resultados salidos de las urnas y con el complicado reparto de escaños en el Congreso, fuentes de la formación aseguran que "el tiempo nos ha dado la razón". Sin embargo, ante la posibilidad de una repetición electoral, no descartan presentarse a unos hipotéticos comicios, aunque es una cuestión que "tendrá que decidir el Comité Nacional", precisan estas mismas fuentes.

En cambio, Ciudadanos tiene más clara la idea de presentarse a las elecciones europeas en junio del próximo año. "Parece más sencillo", señalan desde el partido, puesto que "queda mucho tiempo" y tienen tiempo "para armar un proyecto político" y acudir a las urnas comunitarias. Eso sí, insisten en que se tiene que valorar con los órganos correspondientes del partido. Ese "rearme orgánico intelectual" que anunció Vázquez como uno de los motivos para no presentarse a las generales, tendrá que estar listo para concurrir a las elecciones europeas en 2024.

"De cara a nuestro proyecto político nos es más amable, por celebrarse a través de circunscripción única, y por una delegación que ha funcionado bien en Bruselas", argumentan fuentes de la formación naranja. En las elecciones europeas, los ciudadanos votan en una única circunscripción, es decir, todo el territorio nacional, y no por provincias como en las generales, por lo que desde el partido estiman que podrían tener más opciones.

En lo que se refiere a los rumores que apuntaban a la eurodiputada, Eva Poptcheva, como una de las principales aspirantes para sustituir a Guasp, desde el partido resaltan la "brillante" trayectoria profesional y política de la europarlamentaria, a pesar de que afirman que no les ha comentado nada, y opinan que "si tuviera esa idea, lo habría hecho". Poptcheva es una de las pocas figuras de Ciudadanos que se ha mostrado activa en redes sociales, sobre todo a la hora de comentar la actividad política nacional estas últimas semanas.

En cuanto a la situación de Bal e Igea, se remiten a los plazos marcados por los órganos disciplinarios correspondientes y "se mantienen al margen". Actualmente, ambos miembros se encuentran suspendidos de militancia, por lo que están inhabilitados para presentarse a las primarias, si no se resuelve favorablemente su expediente antes de que se convoque el proceso para elegir nuevo portavoz nacional, que calculan que será una vez empiece el curso político en septiembre.

Ciudadanos aspira a rearmarse "intelectualmente" en este período de hibernación en el que se encuentra, con tal de no desgastar aún más su marca electoral y volver a hacerse un hueco en la agitada política nacional. El nombre que salga de las próximas primarias tendrá, junto con Adrián Vázquez, la ardua empresa de reanimar a un partido que no ha conseguido reponerse del varapalo electoral que sufrió en noviembre de 2019, y que en el 28-M acabó condenado a la intrascendencia. El éxito, o la falta del mismo, que cosechen en este camino determinará si alejan o acercan el fantasma de la disolución.