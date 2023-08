Dos reporteros, atacados en un pueblo de la sierra de Madrid por un pastor y dos bueyes de gran tamaño

Dos reporteros del programa Fiesta fueron atacados mientras informaban en directo de la polémica taurina surgida en la localidad madrileña de Villavieja del Lozoya

Hasta este pequeño municipio de la Sierra de Madrid se habían trasladado para informar del polémico encierro infantil en el que los niños tratan de sortear a los bueyes de pequeño tamaño que recorren las calles del pueblo. El partido animalista PACMA había pedido su cancelación.

Los reporteros de Fiesta la periodista Silvia Álamo y el cámara Mariano Gutiérrez tuvieron dificultades para trabajar desde que llegaron a Villavieja del Lozoya, cuya alcaldesa, Aránzazu Reguera, se negó a hacer declaraciones. Pero los problemas surgieron cuando se preparaba la conexión en directo.

Por lo que se observa en las imágenes emitidas, un hombre que guiaba a dos bueyes de gran tamaño persiguió con sus animales a la reportera en la estrecha calle desde la que esta pretendía conectar con el magacín de Telecinco.

Instantes después, cuando el programa ya estaba mostrando las imágenes en directo de lo que ocurría, el hombre se abalanzó sobre la cámara y se perdió la señal. La periodista asegura que se produjo una agresión.

'Story' de la reportera huyendo de los bueyes. INSTAGRAM

"Ese señor al que estamos deseando identificar por si tenemos que tomar alguna acción legal, nos ha reventado la cámara", explicó el presentador Frank Blanco.

Dadas las circunstancias, Silvia Álamo tuvo que intervenir por teléfono. Lo hizo minutos después del momento de mayor tensión, cuando la Guardia Civil ya le había tomado declaración.

"Ese hombre me ha perseguido con los bueyes, era la segunda vez que lo hacía, supongo que para asustarme. Luego he perdido la noción espacio temporal y solo he visto gritos y golpes al cámara. Ha agredido a nuestro compañero y a personas que han intentado defendernos", relató por teléfono. En un momento dado, este hombre se le acercó de nuevo y la periodista tuvo que pedirle que se alejara de ella.

La reportera ha subido un story en su Instagram en el que se lee su estupor, da las gracias por la cobertura que ha tenido este incidente y llama a que no sucedan más estos hechos. "Hay que condenar este tipo de actos y JAMÁS buscar ningún tipo de justificación a esta actitud porque NO LA HAY".

La conexión terminó con el equipo de Fiesta escoltado por los agentes de la benemérita.