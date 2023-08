Bradley Cooper: "Yo vivía entre el alcohol y las drogas. Llevo sobrio ya 19 años"

A sus 48 años, el actor Bradley Cooper ha hecho una confesión que ha revelado un pasado oscuro. Lo ha hecho en un episodio del programa Running Wild with Bear Grylls: the Challenge, de National Geographic. "No tuvo nada que ver con la fama, pero vivía entre el alcohol y las drogas en aquel entonces. Pero tuve suerte. Llevo sobrio desde los 29 años, hace ya 19. Soy muy, muy afortunado".

Al famoso actor, la vida le deparó otro golpe con la muerte de su padre en 2011, a causa de un cáncer de pulmón. "En aquella época, sin duda, me refugié en una actitud nihilista, como si pensara que yo también podría estar a punto de morir. Pasé un tiempo sin estar en mi mejor momento, hasta que me di cuenta de que tenía que aceptar quién era realmente y hacer las paces conmigo mismo, y de alguna manera funcionó".

Revela Cooper que haber pasado por esa experiencia le ayudó a ejecutar mejor su papel en Ha nacido una estrella, donde interpreta a un músico alcohólico, junto a Lady Gaga.

Carey Mulligan y Bradley Cooper en 'Maestro' Netflix

El hecho de haber perdido a su padre, le permite ejecutar mejor otro papel que no está en el cine, sino en su día a día. El actor tiene una niña, Lea, de 6 años, junto a la modelo Irina Shayk, de quien se separó hace algunos años. "Uno aprende de los errores de sus antecesores. Y yo cometeré millones de los cuales espero que Lea aprenda, y luego seré riguroso conmigo mismo para seguir creciendo".

Bradley Cooper da vida en su última película al director de orquesta Leonard Bernstein, un biopic que interpreta junto a Carely Mulligan, titulado Maestro. El actor no ha participado de su promoción en el Festival de Venecia para solidarizarse con la huelga de actores, a pesar de que podría haber acudido en calidad de director.

Es la segunda vez que se presenta en Venecia una película en la que ha participado, tras el éxito rotundo de Ha nacido una estrella, que coprotagonizó con Lady Gaga.