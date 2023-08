El PP cree que el rey encargará la investidura a Feijóo y confía en que Vox "mantenga su palabra" para evitar un "Frankenstein plus"

El Partido Popular da por hecho que el rey encargará la investidura a su presidente, Alberto Núñez Feijóo porque, según han asegurado fuentes del partido este lunes, "el uso y costumbre es ley en este país", en referencia a que el monarca ha designado habitualmente como candidato al líder más votado. En la misma línea se ha manifestado el vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha afirmado en una entrevista en COPE que, "en democracia, los resultados importan, pero los procedimientos también". Además, el responsable de los populares ha afirmado que el PP espera que Vox "mantenga su palabra" y "deje las diferencias de lado" para darle más importancia a "derrocar" el Gobierno del PSOE. Si no, en su opinión, el país va encaminado a "un Gobierno Frankenstein plus". "Con Vox tenemos una relación basada en el diálogo a veces nos entendemos mejor y otras peor, somos afines en unas cosas y en otras no", ha añadido el popular.

Sin embargo, González Pons no ha querido concretar sobre las posibles negociaciones con el PNV. "Si el rey le ofrece la investidura a Feijóo, debe hablar con todas las fuerzas políticas desde el PNV hasta el PSOE". El vicesecretario ha querido recalcar la necesidad de "dialogar con todas las fuerzas políticas, aunque algunas digan que no". "Si yo fuera del PNV pediría a mi partido intentar sacar rédito de la posición en la que han puesto las urnas en lugar de renunciar a tener un papel decisivo", ha agregado.

"El PP es un partido de Estado y aceptará de decisión que tome el Rey", ha apuntado González Pons con respecto a la propuesta de investidura de Felipe VI. El vicesecretario institucional del PP no cree que el Jefe del Estado aplace la investidura "cuando hay dos candidatos dispuestos a asumir el reto". Además, el popular ve probable que "Feijóo llegue con mas apoyos a la reunión con el rey que el PSOE".

El vicesecretario de Acción Institucional del PP ha explicado que cuando Mariano Rajoy ganó las elecciones sin mayoría suficiente para gobernar en 2016, Sánchez defendió que "la democracia tiene sus plazos, sus procedimientos y, en consecuencia" era el "turno" de Rajoy que "como primera fuerza política" tenía entonces "el derecho y el deber" de "presentar su investidura". Los populares esperan que Felipe VI siga por ello el mismo guion que entonces, aunque acatará cualquier otra decisión del rey.

"Intentar una envestidura no es solo llegar al Congreso y hacer un discurso, es presentar a los españoles una nueva posibilidad", ha añadido el vicesecretario. "Nuestro deber como fuerza más votada es aceptar la investidura si nos la proponen", ha afirmado el popular, quien ha explicado que el PP no se puede "quedar sentado esperando a que se produzca un Gobierno de Sánchez con quienes quieren romper España".

Sobre las actuaciones de Pedro Sánchez a la hora de formar Gobierno, González Pons ha insistido en que el presidente del Gobierno en funciones "está vendiendo el Estado para garantizarse su presente y futuro personal" y, aunque cree que "no está en juego la unidad territorial de España, pero si su cohesión".