Alfonso Iriarte Muñoz-Seca, fotógrafo profesional con discapacidad auditiva: "Siempre me vi con capacidad de hacer todo"

Alfonso Iriarte Muñoz-Seca es un apasionado de la fotografía desde pequeño y hace 13 años empezó a utilizar una cámara réflex “por afición”. Ahora ha conseguido convertir esa vocación en su profesión. La discapacidad auditiva con la que cuenta no es un obstáculo, sino que incluso considera que le ayuda a tener más desarrollados el resto de los sentidos. Por eso, lo califica de “ventaja”.

Este fotógrafo madrileño de 38 años estudió una Formación Profesional de Artes Gráficas y luego se dedicó al sector de la maquetación, diseño gráfico y publicidad durante diez años. En la actualidad, es fotógrafo autónomo y compagina algunos encargos, como la realización de reportajes de bodas, con su desempeño diario para el partido político Vox.

Según relata, la oportunidad de trabajar para la formación que lidera Santiago Abascal surgió en 2018, cuando conoció a su director audiovisual en Sierra Nevada. Desde entonces ha seguido los pasos de sus dirigentes para retratar con su cámara cada gesto en ruedas de prensa, reuniones, actos públicos y mítines electorales.

Así ha ocurrido especialmente este año, cuando por dos veces ha tenido que recorrer España de punta a punta, de norte a sur y de este a oeste con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y, posteriormente, con las generales que Pedro Sánchez adelantó al pasado 23 de julio.

Alfonso Iriarte suele acompañar al eurodiputado y vicepresidente de Acción Política de Vox Jorge Buxadé, una de las personas más cercanas a Santiago Abascal y que en los últimos meses ha ganado peso a la hora de marcar y ejecutar la estrategia política de este partido. También le toca hacer fotos del propio Abascal, aunque esa labor específica ya la realizó especialmente durante los años 2018 y 2019.

Hacer una campaña electoral suele ser una experiencia tan intensa como apasionante para cualquier fotógrafo, periodista o cámara de televisión. Alfonso Iriarte reconoce la dureza de ese trabajo por tener que trabajar “un mes sin parar, cada día en una ciudad distinta”, e incluso recorriendo varias localidades en una misma jornada. Es una labor “dura, con mucho trabajo”, pero subraya que todo transcurrió “fenomenal”.

A pesar de la actividad constante que exige la fotografía política, sostiene que esta especialidad “no es difícil” en comparación con lo que supone captar imágenes de animales salvajes en la naturaleza o el momento del ‘sí, quiero’ de una pareja al contraer matrimonio en el momento más importante de su vida.

Este fotógrafo con discapacidad explica que en estos dos tipos de situaciones "hay fotos únicas que no puedes repetir, como por ejemplo cuando le ponen el anillo a la novia" o un animal pasa corriendo por el campo, o volando por el cielo. "En cambio, en política no tienes esa pega”, porque delante de un político tiene muchas opciones para capturar una imagen e incluso puede solicitar que pose tranquilamente.

Su discapacidad auditiva hace que tenga que “concentrarse mucho” para sacar fotos y “no quitar ojo”, aunque nunca ha considerado que esta sea un obstáculo. Tampoco tiene complejos al respecto, pues desde pequeño en la familia le educaron para no tenerlo. “Siempre me vi con capacidad para hacer todo”, recalca.

Esta fortaleza también se debe a las ‘pruebas’ que tuvo que superar de niño. Los profesores de los centros ordinarios no se adaptaban a su discapacidad y no le ayudaban, por lo que tuvo que cambiar de colegio en varias ocasiones. Además, acudió durante años a sesiones de logopedia para aprender a hablar y entender mejor a los demás. Así lo acordaron sus padres, que entonces “no querían que aprendiese la lengua de signos”.

Iriarte ni siquiera es capaz de dejar de lado la cámara en sus vacaciones. Es su compañera más fiel, como el audífono que porta en la oreja para escuchar mejor. En su tiempo libre se dedica a fotografiar y conectar con lo que más le gusta: la naturaleza. Para ello, echa mano de su espíritu aventurero y viaja solo a la montaña. Allí duerme en vivac o en refugios para buscar lobos y osos salvajes.

En el campo también hace valer su fortaleza, ya que “en la montaña hay que pensar bien, para evitar problemas y saber bien dónde se esconden los animales salvajes". "Al no escuchar si se me acerca o no un animal, debo estar más atento que nunca”. Otros tendrían miedo pero Alfonso Iriarte no porque le gustan “las cosas difíciles” y a lo largo de su vida ha tenido que superar otras adversidades.