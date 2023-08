El aviso del 'Mirror' a los turistas británicos que viajen a España: pueden perder todo lo pagado por su viaje

El verano es la época del año en la que más turistas extranjeros recibe España, y la nacionalidad más común entre los que nos visitan es la británica, sobre todo en la costa mediterránea.

Pero este domingo, uno de sus diarios de mayor circulación, el Mirror, ha advertido a sus lectores de un detalle que les puede hacer quedarse sin viaje y lo que es peor: sin el dinero que les haya costado.

Este medio cuenta el caso de una turista británica que perdió un viaje y más de 1.200 euros debido a una norma de la UE poco conocida sobre las fechas de emisión de pasaportes.

Kirsty Hawes, de 28 años, había reservado unas vacaciones con todo incluido en Mallorca, acompañada de su mejor amiga, a través de la agencia TUI. La joven se aseguró de verificar la fecha de vencimiento de su pasaporte antes de irse.

Su pasaporte caduca en marzo de 2024 y llegó al aeropuerto de Luton el pasado miércoles 16 de agosto. Sin embargo, para su sorpresa, le dijeron que no podía volar porque su pasaporte se emitió hace 10 años... y un día.

Antes del brexit, los británicos podían viajar hasta la fecha de vencimiento incluida en sus pasaportes, pero las nuevas regulaciones de la UE ahora recogen que un titular de pasaporte del Reino Unido que desee visitar Europa necesita un pasaporte emitido dentro de los 10 años anteriores.

Kirsty Hawes dijo que "no tenía idea" sobre esta regla y explicó que no quedó claro cuando hizo la reserva a través de TUI, aunque admite que estaba en letra pequeña en un correo electrónico de confirmación. Además, le dijeron que no puede obtener un reembolso de sus vacaciones.

"Tomaron nuestros pasaportes y dijeron que no podía volar. Pensé que era una broma. Pero hablaban en serio y dijeron que mi pasaporte estaba vencido. Dije 'No, no lo es, caduca en siete meses". Entré en pánico y me eché a llorar. Esto era lo único que esperaba con ansias durante todo el año", dijo la joven.

Kirsty Hawes descubrió que su pasaporte tenía 10 años y un día después de la fecha de emisión, a pesar de que la fecha de vencimiento no era hasta dentro de siete meses. Intentó obtener un pasaporte temporal, en Londres no le daban cita hasta dos semanas después. "Estaba en medio del aeropuerto llorando a mares. Estaba tan emocionada por relajarme. Me encanta el sol y estar bronceada. Es realmente frustrante", dijo.

"Me han dicho que TUI no me devolverá el dinero, ya que está en los términos de condiciones que estaban justo en la parte inferior del correo electrónico, no son fáciles de encontrar y están en letra pequeña", añadió.

"Las agencias de vacaciones deben agregar una fecha de emisión del pasaporte en sus sitios web al reservar y registrarse, para que las personas no se queden tiradas en el aeropuerto, llorando", concluyó.