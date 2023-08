Norma Duval se emociona en 'La última noche' al hablar de su familia: "Conocí a Matthias cuando mi vida se derrumbaba"

Norma Duval fue la primera invitada del programa La última noche, presentado por Sandra Barneda durante la noche del viernes en Telecinco. Allí, la vedette recordó su trayectoria profesional y su vida personal.

"Fuiste la primera vedette en París, ¿crees que has sido suficientemente valorada?", le preguntó la presentadora a la invitada. "He sido feliz", aseguraba esta. "Volví a España cuando quise tener mi primer hijo", recordó Duval.

El tema familiar encendió la sensibilidad de la invitada, que comenzó a emocionarse al ver las imágenes de su hermana Carla, a quien estaba muy unida y que falleció en 2010 a causa de un cáncer de útero. Desde entonces, ella se hace cargo de sus sobrinas.

"Yo pienso que la educación que te dan tus padres es la que luego desarrollas, y eso es lo que quiero que hagan mis hijos cuando yo no esté", comenta emocionada Norma Duval 😢#LaÚltimaNoche https://t.co/to520kpow3 pic.twitter.com/RTWlR9QOCF — La última noche (@laultimanochetv) August 18, 2023

"Me he criado con dos familias, mis tíos tenían un nivel adquisitivo muy alto y la mía era normal", relató Norma. "La educación que te dan de pequeño es la que desarrollas, y es la que quiero que tengan mis hijos y luego mis nietos cuando no esté", dijo entre lágrimas al recordar la situación.

Concluyó dedicándole un "te quiero" a su marido, Matthias Kühn: "Lo conocí cuando mi vida empezó a derrumbarse, he tenido suerte". Y es que, se conocieron el mismo año en el que murió su hermana.