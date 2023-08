Tu horóscopo diario: sábado 19 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 19 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy los astros van a estar un poco "revueltos", aunque esto no significa que vaya a ser un mal día. La influencia de Marte va a hacer que dispongas de una gran energía, pero tienes que canalizarla bien, ya que de lo contrario te llevará a caer en ataques de cólera y tener fuertes tensiones o conflictos de carácter doméstico.

Tauro

Una vez más, gracias a las excelentes influencias astrales, te enfrentas a un día que va a tener mucho más de positivo que lo contrario, y en el que podrás gozar de paz y armonía, que es una de las cosas que más necesitas en este momento. Un día ideal para disfrutar de momentos felices junto a la familia y seres queridos.

Géminis

Un día de gran actividad física e intelectual, una vez más muy favorable para viajar o reunirte con otras personas. Es un día positivo y que te reportará alegrías, pero también será un día lleno de energía y en el que te será muy difícil parar, por eso lo ideal es canalizar ese deseo de hacer cosas. Bueno para los deportes.

Cáncer

Hoy el destino te va a dar una señal muy positiva de que está contigo y no estás solo. Los acontecimientos, o alguno de ellos en particular, te harán ver claramente como tu vida finalmente llegará a buen puerto y como tus sueños, o muchos de ellos, van a hacerse realidad. Debes recuperar la esperanza que habías perdido.

Leo

Hoy el día te traerá un encuentro favorable y muy afortunado, alguien que regresa a tu vida o de quien tienes noticias que te proporcionarán una gran alegría, quizás una reconciliación o una herida que se cierra en tu corazón. Un aspecto favorable de Venus te traerá algo que no te esperas y que te va a hacer muy feliz.

Virgo

La influencia de Marte va a ser dominante en el día de hoy y por ello debes esforzarte por controlar tu energía y sobre todo tus nervios, que siempre suelen estar a flor de piel. Por cualquier motivo de muy poca importancia podría provocar o incrementar una discusión o un conflicto, ya en la familia o en un grupo de amigos.

Libra

Debido a las influencias dominantes de Marte y Mercurio hoy tendrás un día con muchas inquietudes y ganas de hacer cosas, afortunadamente un día constructivo y bueno, pero en el que vas a disponer de una gran energía que necesitas echar fuera. Muy favorable para viajar y relacionarte, o también para los deportes.

Escorpio

Hoy Marte, uno de los regentes de tu signo, se hallará muy poderoso y hay riesgo de que ese volcán de energía que tienes en tu interior se canalice mal y, sin que puedas evitarlo, tengas comportamientos destructivos o autodestructivos. Sobre todo, hay peligro de tensiones o conflicto con tu pareja u otros seres queridos.

Sagitario

La influencia dominante del violento planeta Marte propiciará que hoy pases un día algo más inestable emocionalmente y con altibajos en tu estado de ánimo, incluso aunque no existan motivos reales para ello. Estas turbulencias emocionales te van a afectar sobre todo por la tarde, por la mañana estarás más animado.

Capricornio

Hoy el influjo dominante de Marte te impulsará a abandonarte un poco a las emociones negativas, especialmente en tu vida íntima, aunque en realidad no haya motivos sólidos para ello. Como tienes un gran autodominio es probable que no se te vea por fuera, pero quizás no pases un día demasiado bueno, y sin razón.

Acuario

No hay nada más importante para ti que sentirte libre e independiente, no estar sujeto a nada ni nadie que te condiciones y te corte las alas. Pero hoy los astros no se hallarán en armonía y quizás tengas la sensación de que hay algo o alguien que te está cortando o limitando esa libertad, pero se trataría de un temor irreal.

Piscis

Este será uno de los signos más favorables en el día de hoy, quizás el que más, porque vas a tener excelentes noticias, o incluso vivencias, relacionadas con el amor y tu mundo emocional. Pero el problema está en que vivir algún momento maravilloso en el amor no significa que eso vaya a consolidarse de cara a un futuro.