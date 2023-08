Alejandra Rubio y Makoke se han visto las caras después de la tensión de la exmodelo con la familia Campos, concretamente con Terelu. Ambas han coincidido en Así es la vida, y han tratado sus diferencias.

Todo se remonta a cuando Alejandra Rubio y Makoke han coincidido en el programa Fiesta, donde la hija de Terelu se enfrentó a la azafata por temas de Kiko Matamoros. A partir de ahí, se creó tensión entre ellas, algo que no habría gustado a la hija mayor de María Teresa Campos.

"Mi madre se sintió ofendida porque para ella fue duro que nosotras tuviéramos un enfrentamiento y fue un choque enorme", ha explicado Alejandro Rubio en el programa de Telecinco.

"Para mí ya no hay ningún problema, aunque no me gustó", ha expresado la colaboradora. "Que tu madre no haya tenido la decencia de enviarme un mensaje...", le ha lanzado Makoke.

"Eso díselo a ella", le ha contestado Rubio, pero la exmujer de Kiko Matamoros ha insistido en que Terelu no le contesta a los mensajes y las llamadas, y que no entiende lo que le ocurre con ella.

Tras estas palabras, Terelu Campos ha entrado en directo al programa de Telecinco cuando la ha llamado la propia Makoke, y la periodista se ha mostrado serena. "Si es por el tema de Alejandra, yo te pido disculpas, pero te he preguntado si hay algo más y nunca me has contestado", ha introducido Makoke.

Acto seguido, Terelu le ha dejado caer la razón de su enfado: "Si no te he contestado es porque me es difícil contestarte. Lo que pasó en el pasillo, que no me lo ha dicho mi hija, no lo puedo describir".

Así, la presentadora ha defendido por teléfono que los hijos son intocables. "Antes me inmolo a tocar lo más importante de tu vida", le ha propinado a Makoke. Acto seguido, ha hablado de la hija de la azafata: "Si esa persona se hubiese dedicado a un medio de comunicación y hubiese compartido plató, la habría arropado".

"Si algo no lo hubiese hecho bien, se lo habría dicho en privado como una madre, pero no como hiciste sin escrúpulos", le ha echado en cara en la llamada telefónica.

Por otro lado, Terelu ha sacado a relucir el tema de Kiko Matamoros: "No me ha parecido que hayas sido injusta con una persona que has compartido tu vida mucho tiempo", le ha echado en cara sobre Kiko Matamoros. Pese a que Makoke la ayudó cuando Matamoros se lo hacía pasar mal, ha asegurado "que una cosa no quita la otra".

En cuanto a hacer las paces, Terelu Campos se ha mostrado bastante reacia, insistiendo en los comportamientos de Makoke y sus decisiones, pero ha concluido: "Menos la muerte, todo en la vida se arregla".