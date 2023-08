Anna Castillo y Álvaro Mel viven su propio 'cuento perfecto' y se hacen novios en la vida real

Entre interminables jornadas de grabación, cientos de ensayos y varias escenas románticas en el set, no resulta descabellado pensar que dos actores puedan enamorarse durante un rodaje. Y mucho menos, si se trata de una comedia romántica como es Un cuento perfecto.

Y es que, el amor que surge entre los personajes de Anna Castillo y Álvaro Mel en esta producción de Netflix basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, podría haber traspasado la pantalla, según ha podido desvelar este viernes la revista ¡Hola!.

A pesar de que este romance de verano todavía no ha sido confirmado por los propios protagonistas, lo cierto es que la pareja no ha dejado de compartir imágenes juntos a través de sus redes sociales. "Estoy en Grecia celebrando que somos top 1, como no podía ser de otra manera", escribía la actriz de 29 años, después de que la serie de Netflix se convirtiera en número uno en la plataforma a título mundial.

No obstante, de acuerdo al mencionado medio, la pareja tampoco estaría intentando ocultarse, pues se habrían dejado ver besándose y en actitud cariñosa en pleno Madrid.

Antes de conocer al actor salmantino, la actriz de La Llamada estuvo en una relación con la fotógrafa Lara Blanco, con quien trabajó en varios proyectos como La vida era eso y Paquita Salas. Sin embargo, tras más de cinco años de historia, esta pareja decidió romper en octubre de 2022.

A nadie debería sorprender que, en esta ocasión, la actriz barcelonesa haya decidido rehacer su vida con un hombre, pues ella misma siempre ha dejado clara su condición sexual. "Yo soy bisexual y mi bisexualidad la descubrí ya de mayor", contaba en una entrevista.

Por su parte, al exinfluencer Álvaro Mel, de 26 años, antes de dar el salto a la actuación con La Fortuna -dirigida por Alejandro Amenábar-, se le ha relacionado con otras dos creadoras de contenido: Lucía Leguina, con quien estuvo entre 2016 y 2017 y, más recientemente, con la influencer Raquel Reitx, cuyo romance llegó a su fin a mediados de 2019, tras varias semanas de convivencia.