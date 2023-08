'El programa del verano' habla con la doble de Shakira: "No he podido hablar con ella porque no me sigue en las redes... todavía"

Todos tenemos algún doble escondido en alguna parte del mundo, pero cuando te pareces a alguien tan famoso como Shakira, es prácticamente imposible esconderse. Esto es lo que le ha ocurrido a Loredana, una joven residente en Nueva Jersey (Estados Unidos).

La joven, venezolana y fan de la cantante, ha destacado que en varias ocasiones le habían advertido de su gran parecido con Shakira: "En TikTok ya me lo habían dicho un par de veces en mis vídeos".

Sin embargo, nadie la ha parado en la calle: "Aquí la gente es bastante respetuosa". Además, Loredana ha recalcado, entre risas: "Mi pareja, que llevamos cinco años, le encanta cuando me llaman Shakira. Pero ahora no sé si está conmigo por mí o por ella".

La popularidad de Loredana se dio cuando Shakira decidió repostear un vídeo del la joven en sus redes sociales: "Ella tiene los mensajes de Instagram privados y no puedes escribirla a no ser que ella lo haga o te siga. Ella vio mi vídeo, lo compartió y me mencionó, pero no me siguió, así que no puedo escribirme con ella todavía... Todavía".

Finalmente, la joven ha apuntado que le han contactado "para entrevistas, para promocionar marcas, pero todo a nivel de redes sociales": "Hay mucha gente que me dice que vaya a un programa de esos donde imitan a los artistas porque podría ganar, pero todavía no está en mis planes".