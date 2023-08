La nueva Pamela Anderson se siente libre sin nada de maquillaje: "Me gusta ir a contracorriente"

La estrella de la conocida serie Vigilantes de la playa, Pamela Anderson, ha decidido desprenderse de la imagen que lucía en los años de apogeo de su carrera y que la caracterizaba desde entonces. De aparecer siempre maquillada públicamente ha pasado a lucirse en redes y en medios sin nada de make up.

La intérprete protagonizó el pasado febrero la portada de la revista WWD en la que, para sorpresa de sus fans, apareció con un look natural y la cara lavada. Según ha confesado a ELLE, esta experiencia le ha parecido "liberadora y divertida, y también un poco rebelde".

"Me di cuenta de que había mucha gente con looks muy maquillados, y me gusta ir a contracorriente y hacer lo contrario de lo que hace todo el mundo", ha confesado la estadounidense al citado medio. Pamela aclaró que la decisión de dejar de maquillarse surgió a raíz de que su maquilladora, Alexis Vogel, muriera de cáncer de mama: "Era la mejor. Y desde entonces, simplemente sentí que, sin Alexis, es mejor para mí no usar maquillaje".

"Esta soy yo", publicó Anderson en su Instagram junto a las imágenes de una sesión de fotos en las que se muestra sin maquillaje. "Quiero mostrar mis pecas. Es divertido envejecer. Es un alivio. A cierta edad parecemos más jóvenes y frescas sin maquillaje. Esta soy yo, estoy feliz con quien soy ahora mismo", continuó escribiendo la de Vigilantes de la playa.

"WOW ¡Amo tus pecas!", comentó la actriz Michelle Pfeiffer a Anderson en su publicación de Instagram. Otros usuarios de la red también han aplaudido la decisión de la actriz: "No llevabas ni una pizca de maquillaje y estabas absolutamente preciosa". La cantante Michelle Visage también comentó el post: "No podría estar más de acuerdo. Envejecer es un regalo que muchos nunca llegan a abrir".