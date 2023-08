La hermana de Esther López, sobre el principal sospechoso del asesinato: "Está haciendo su vida como le da la gana"

El asesinato de Esther López en Traspinedo (Valladolid), hace más de dos años, aún no está resuelto. Tras muchas idas y venidas, las autoridades todavía no han detenido al principal sospechoso de la investigación.

Así, este viernes, El programa del verano ha contactado en directo con Inés, hermana de Esther, que, completamente abatida, ha comentado cómo se siente su familia después de que les hayan arrebatado a uno de sus miembros.

"Estamos como al principio, pero hay que sumarle 19 meses de agonía, 19 meses sabiendo que la persona que ha matado a mi hermana está en la calle y sabiendo, exactamente, quién tiene que estar en la cárcel", ha recalcado Inés.

"Él está en la calle, nosotros no. Esa es la diferencia", ha agregado la mujer que, además, ha señalado: "Nosotros no hemos perdido la esperanza, al revés. Sabemos que esto está a punto de finalizar y de empezar, sabemos que al informe final le queda poquito para ser entregado".

Este documento sería fundamental para que los investigadores puedan esclarecer y señalar definitivamente al único sospechoso del crimen: "Va a ser el inicio de lo que le tiene que deparar a una persona que ha matado a otra intencionadamente, que es estar en la cárcel. Es una concatenación de indicios increíbles que solo apuntan a una única persona. Se ha pedido el informe final y hasta que este no llegue no se va a tomar ninguna medida".

"¿Que esté de acuerdo o menos de acuerdo en que no se tomen medidas? Pues no voy a estar de acuerdo con que el asesino de mi hermana no tenga ninguna medida interpuesta. Sabemos perfectamente lo que ha pasado y lo único que hacemos es esperar", ha agregado Inés que, además, ha confirmado que el presunto asesino de su hermana ha estado en el lugar donde acabó con la vida de Esther.

"Intento que mis padres no se enteren de estas cosas porque si a mí me genera un ataque de ansiedad cada vez que me entero, sabiendo que él ha estado allí... Solo pensar en mis padres y que ellos sepan que él ha estado allí, se me parte el alma. Lo único que estamos haciendo es esperar. Él está haciendo su vida como le da la gana y la familia está desamparada totalmente. Nos encontramos desamparados... Existe todo contra una única persona", ha sentenciado Inés acerca de la investigación de la muerte de su hermana.