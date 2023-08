'Diferetelling 2023', participa en un concurso de relatos benéfico con la discapacidad como protagonista

Diferetelling 2023 es la segunda edición de una iniciativa literaria y social nacida de mano de la escritora y correctora profesional Pirra Smith, cuyo propósito es publicar una antología con los mejores relatos recibidos para visibilizar la discapacidad de una manera diversa y positiva.

"La discapacidad se trata en muchas ocasiones como un tema tabú. Pero si no se habla de algo, si no se nombra, si no tiene representación, se perpetúan mitos y prejuicios al respecto. Creo firmemente que es necesario romper con esa tendencia y crear nuevas narrativas en las que los personajes con discapacidad puedan tener su dosis de aventura sin estar limitados por esa única característica", defiende Smith.

En la primera edición de este concurso solidario participaron 75 autores; los mejores textos, según criterio del jurado, se publicaron en 2022, tanto en formato digital como impreso, con el nombre de Discanectados y a beneficio del CERMI. El objetivo es, de nuevo, publicar un volumen recopilatorio a beneficio de ASPACE Madrid, entidad centrada en las personas con parálisis cerebral, con diez de los relatos recibidos.

Según indican las bases, es posible participar hasta el 15 de septiembre enviando los textos a antologia@pirrasmith.com. El fallo se dará a través de redes sociales el 3 de diciembre, día de las personas con discapacidad.

Se prevé su publicación para el Día del Libro. La ilustradora Blackiat y la maquetadora Mireia de no Honrubia, tienen discapacidad. Además, varios miembros del jurado también la tienen o la viven de cerca en su familia.

Según indican las bases, los relatos deberán ser inéditos, con un mínimo de mil y un máximo de cinco mil palabras, de cualquier género, y es requisito imprescindible que se trate de un retelling (una adaptación o reinterpretación de una historia conocida) y que uno de los personajes protagonistas tenga algún tipo de discapacidad. Además, "la historia no puede estar centrada en ella, debe estar presente pero no ser el tema principal y tampoco puede curarse por arte de magia para que el personaje continúe con la historia".

"Me encantaría que se animaran a escribir las personas con discapacidad y aquellas que viven la discapacidad día a día, dado que son las que mejor puede representarla", explica la impulsora de Diferetelling, aunque asegura que es una convocatoria abierta a todos los autores que deseen participar.

"La 'reciente inclusión' de personajes LGTBI+ en la literatura ha provocado que se convierta casi en un género aparte y que algunos libros se etiqueten como queer. Cuando el colectivo se ha visto representado ha habido una ola de aceptación que ha llevado a obras literarias como Heartstopper o Rojo, blanco y sangre azul a dar el salto a la pantalla, cosechando grandes éxitos. Esto me llevó a pensar ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Es cierto que somos un colectivo con una variabilidad muy amplia y es difícil representarnos a todos. Pero creo firmemente que, poco a poco, las personas con discapacidad podemos verter nuestra realidad en la literatura no como historias de superación, sino como personajes de pleno derecho en cualquier género", reflexiona Smith.