La relación entre Cristina Porta y Álex Zacharías no floreció en Madrid: "No me cogió el teléfono"

Cristina Porta y Álex Zacharías comenzaron una bonita historia de amor en ¡Vaya vacaciones!, aunque ambos tenían dudas de si la relación podría o no seguir en España, sin cámaras de por medio.

Cristina calificó como "un cuento" la historia con el joven en República Dominicana. "No era la persona que quería seguir conociendo", comenzó, aunque luego se abrió la caja de Pandora con el motivo real. "Le llamé al día siguiente de vernos y no me cogió el teléfono".

Luna, hermana de Álex, intervino. "Mi hermano ha vivido muchas relaciones tóxicas y esta no iba a ser la siguiente. Le dije que huyera por lo que pasó el día que os visteis", aseguró la exconcursante de MasterChef.

Cristina: "Alex se entera de que Cristina tiene una relación fuera y encima habla por teléfono con él delante de mi hermano".



Al parecer, tanto Cristina como Álex tenían "amigos especiales" antes de entrar al programa. "Esa persona me llamó y yo cogí el teléfono delante de Álex porque no tengo nada que ocultar", alegó Cristina como el motivo de la discusión entre ambos, que hizo acabar la intención de relación.

"Al día siguiente le llamé diciéndole que tenía ansiedad, pero no me cogió el teléfono", recordó Porta. "He vivido muchas cosas tóxicas y cuando vi eso, supe que tenía que alejarme", se justificó Álex, que hizo hincapié en que no le gustaban "las actitudes de Cristina".