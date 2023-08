El detalle de Boticaria García con Roberto Leal en 'Pasapalabra': "Es un homenaje para ti"

Boticaria García se despidió por todo lo alto de Pasapalabra. En su último programa quiso rendirle un homenaje al conductor del programa de Antena 3, Roberto Leal.

"¿Es Curro no? ¡Qué maravilla!", exclamó el presentador al ver la camiseta que llevaba puesta la invitada. "Es la mascota de la Expo del 92 de tu Sevilla", le contestó la doctora.

"Es un homenaje para ti: ¿Qué te parece? Ya sabes que te quiero, Roberto", le dijo la invitada. Leal le agradeció el gesto: "Es un detallazo que has tenido por tu parte. El cariño es mutuo, de verdad".

Roberto Leal, en 'Pasapalabra'. MEDIASET

Tras explicar su vestuario, García señaló: "No me has recordado todavía que tengo que saludar a la gente de mi pueblo, a Belmonte. Aunque también quiero saludar a todos los que están en fiestas en sus localidades".

"En el mío todavía no hay, somos más chulos y las tenemos después del verano, pero ese castillo, esa colegiata... que vaya todo el mundo a visitarlo en vacaciones", afirmó Boticaria García antes de comenzar a jugar.