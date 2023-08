Tu horóscopo diario: viernes 18 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 18 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ayer tuviste un día un poco "regular", pero hoy el tuyo será uno de los signos más afortunados, tal vez el que más. Te espera una sorpresa muy agradable que va a dar a tu vida un giro altamente positivo, algo que llevabas mucho tiempo persiguiendo llega de repente a tu vida por medio de personas o caminos inesperados.

Tauro

Hoy la Luna va a formar un excelente aspecto con tu signo gracias al cual vas a poder liberarte de una pasión que no era nada buena para ti. Las influencias planetarias favorables te van a sacar de un laberinto del que no lograbas salir tú solo. Quizás no sea un día fácil o cómodo, pero más adelante te vas a terminar alegrando.

Géminis

Gran actividad fructífera, tanto si estás disfrutando de tus vacaciones como si tienes un día de trabajo las cosas te irán bien y tus esfuerzos darán el fruto que esperas de ellos, aunque al mismo tiempo también tendrás un gran agotamiento, más de tipo psíquico que físico. Quizás tu cuerpo descanse, pero tu cabeza no lo hace.

Cáncer

Hoy tendrás un día que casi de forma constante va a estar oscilando entre el temor y la esperanza, entre la felicidad y el miedo a perderla. Tienes por delante grandes posibilidades y en tu corazón anidan grandes esperanzas de que por fin venga ese gran cambio a mejor que tanto te mereces, pero temes que algo pueda salir mal.

Leo

Te espera un día muy afortunado, una a una, tus ilusiones más íntimas se van haciendo poco a poco realidad gracias al paso del Sol por tu signo, que además se encuentra protegido por Júpiter. Sin embargo, quizás te cueste un poco centrarte porque al mismo tiempo tienes una gran necesidad de descansar y dejarte llevar.

Virgo

Un día más, ya el último, la Luna continuará en tu signo y hará que centres más tu atención en los asuntos de carácter íntimo, familiar y personal, y es hacia allí donde tienes de dirigir tu actividad y pensamientos. Pero no debes ser tan susceptible, no todo puede salir siempre como nos gustaría, acepta las cosas tal como son.

Libra

En estos días predominan excelentes influencias astrales que van a hacer que puedas disfrutar de un gran momento tanto en los asuntos mundanos y materiales como, especialmente, en la vida íntima. Vas a poder gozar de una auténtica paz y armonía gracias a la marcha favorable de los acontecimientos. Solución de problemas.

Escorpio

La influencia favorable de la Luna te va a traer un día claramente inspirado y afortunado, especialmente para los asuntos del corazón y la vida afectiva, pero también será un día muy bueno si tienes que trabajar y ocuparte de asuntos materiales. Hoy la suerte estará de tu lado y tú mismo lo vas a presentir y actuar en consecuencia.

Sagitario

Gracias al influjo favorable de la Luna, hoy vas a percibir más que nunca la protección y la ayuda que el destino te envía y que te hace salir airoso de toda clase de dificultades materiales o humanas. Si tuvieras que elegir entre dos o varios caminos, deja que sea tu sexto sentido quien te señale el más indicado, y sin duda acertarás.

Capricornio

Gracias a un excelente influjo de la Luna hoy podrás ver más claro que nunca que tu camino hacia el futuro está despejado, y mucho de lo que soñaste se puede hacer realidad, aunque para ello se requieran aún algunos meses o incluso años. Tienes que saber esperar, darle tiempo al tiempo y no dejar nunca que reine el pesimismo.

Acuario

La influencia favorable de la Luna y otros planetas te ayudará a dirigir tus energías en la dirección adecuada, sobre todo si en estos días tuvieras que trabajar. Pero si estás de vacaciones, que va a ser lo más probable, te espera un día activo, pero a la vez ilusionante y lleno de paz, trabajarás en cosas que te agradan y te estimulan.

Piscis

Hoy, gracias al influjo favorable de la Luna y otros planetas, vas a tener un día excelente para redefinir tus metas y objetivos, ordenar tus ideas y ver el modo de llevar tus sueños a la realidad. Es un momento ideal para planificar tu actividad en estos próximos meses. Te sentirás muy inspirado y te fluirán numerosas ideas.