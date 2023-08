Raquel, en 'First Dates': "Estoy buscando a un chico que sea como mi padre, que es mi referente de hombre"

"Me dicen que soy un poco alocada, pero yo me considero normal. Pero como hay que hacerle caso a la gente... es que desde fuera se ve todo mucho más fácil", afirmó Raquel en su presentación en First Dates.

Carlos Sobera quiso saber cómo era en el amor la optometrista: "De muchas maneras, cada día de una. En principio soy bastante cariñosa, luego... depende del momento", le explicó la soltera. "Soy muy difícil, es que a veces ni yo me entiendo", añadió entre risas.

"Estoy buscando a un chico que sea como mi padre, que es mi referente de hombre porque siempre está pendiente de mí. Eso no quiere decir que vaya a salir con mi padre", aclaró.

"Sé que suena rarísimo, pero es que me viene a buscar a las 7 de la mañana cuando estoy de fiesta; si me apetecen churros un domingo a primera hora, mi padre va y los compra", aseguró la comensal.

Su cita fue José: "Me suelen decir que aparento más edad -20 años- porque soy una persona madura y siempre he estado rodeado de personas más mayores que yo, eso puede haberme influido", comentó el valenciano.

Raquel y José, en 'First Dates'. MEDIASET

Nada más verle, Raquel admitió que "el chichi chiribitas no se me ha hecho, pero el chico es majo". El comensal intentó romper el hielo para intentar conquistarla pese a sus reticencias iniciales.

Durante la cena se fueron conociendo y descubrieron que tenían en común que a ambos les gustaba la filosofía: "Vaya dos rallados que somos", admitió la optometrista.

El momento más divertido de la cita lo vivieron con los Rasca del Amor, ya que tuvieron que contar el sitio más raro donde habían tenido relaciones sexuales.

Ella contó que había sido en la cima de una montaña rodeada de ciervos: "Fue una experiencia rara". José, por su parte, recordó que el lugar más extraño había sido en un descampado.

Al final, Raquel sí que quiso tener una segunda cita con el valenciano, que coincidió con ella: "Me gustaría quedar y ver cómo nos va, si es una mitad o algo más".