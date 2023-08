Así es la vida analiza día a día los pasos de la investigación del crimen supuestamente cometido por Daniel Sancho a Edwin Arrieta. Las últimas noticias se centran en la visita de su madre, Silvia Bronchalo, a prisión, donde ha podido conversar con su hijo durante hora y media.

A partir de este día, Bronchalo podrá visitar a Sancho diariamente. José Cabrera, psiquiatra, ha conectado con el programa de Telecinco para abordar lo que supone la visita de una madre en una situación así.

"Llevo cuarenta años viendo a madres entrando en la cárcel a ver a sus hijos, y no he visto ni un solo caso en que una madre no se haya entregado a su hijo, haya hecho lo que haya hecho. La madre sigue siendo madre toda la vida, por lo tanto, la relación de este muchacho con su madre es brutal", ha explicado el también médico forense.

"Esta hora y media que han estado juntos, aunque haya sido a través de un cristal, ha sido definitiva", ha defendido Cabrera. Así, ha continuado insistiendo: "La madre es madre, hasta la muerte. Tendrá que entender que su hijo tenía otra vida y otras historias, pero ha sido fundamental que lo visite".

"Entre una madre y un hijo lo único es quererse, todo lo demás está de más. Lo que pasa es que por todo lo mediático la madre ya habrá llegado contaminada", ha concluido Cabrera.