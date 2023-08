Las víctimas del 17A piden en el sexto aniversario de los atentados que el Congreso investigue si hubo fallos

Las víctimas del 17A y sus familiares han guardado este jueves seis minutos de silencio tras el homenaje junto a las autoridades para conmemorar el sexto aniversario de los atentados en Barcelona y Cambrils (Tarragona), con el objetivo de denunciar el "abandono" sufrido durante estos años por parte de los políticos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la presidenta del Parlament, Anna Erra; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la alcaldesa de Ripoll (Girona), Silvia Orriols, -de donde eran la mayoría de terroristas-, entre otras autoridades, han participado en el minuto de silencio oficial y la ofrenda floral con claveles blancos en las Ramblas, un acto breve y sobrio para rendir homenaje a los 16 fallecidos y al más de un centenar de heridos de aquellos ataques de 2017.

Una vez finalizado el acto institucional, las víctimas se han puesto frente a las cuatro jardineras con las ofrendas florales y han guardado otros seis minutos de silencio, uno por cada año transcurrido desde los atentados, para denunciar los seis años de "abandono" que han sufrido por parte de la "inmensa mayoría de representantes políticos", según un manifiesto leído por uno de ellos.

Después del homenaje a las víctimas, Roberto Manrique, que tras el 17A impulsó la creación de la ya disuelta Unidad de Atención y Valoración de los Afectados por el Terrorismo (UAVAT), ha destacado que una de las reclamaciones de la entidad y de las víctimas durante los últimos seis años ha sido que se constituyera en el Congreso una comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils.

Manrique ha recordado que el Parlament de Cataluña celebró una comisión de investigación, aunque las autoridades del Gobierno central que fueron citadas no comparecieron alegando que se trataba de una cámara de un "rango menor", por lo que considera positivo que ahora se haga en el Congreso.

En este sentido, ha recordado que la Cámara Baja ha rechazado hasta el momento por mayoría todas las propuestas para crear esta comisión, por lo que España es el único país de Europa, según ha indicado, que ha sufrido un atentado yihadista y no lo ha investigado en su Congreso. "No se trata de tirarse las culpas unos a otros y de utilizar políticamente los errores, sino de estudiar qué falló para que no vuelva a pasar y no se vuelvan a repetir los errores", ha indicado.

En declaraciones a los periodistas tras finalizar los seis minutos de silencio, Yolanda, que estuvo en las Ramblas a diez metros del mosaico de Miró cuando se produjo el atentado, ha denunciado que todavía no se ha aprobado en Cataluña ningún protocolo sobre cómo atender a los damnificados tras un ataque terrorista, ni una oficina de atención a la víctima.

"Estamos totalmente desatendidos y rozando el maltrato con el silencio. Hay muchas manera de maltratar, y una de ellas es el silencio", se ha quejado esta víctima, que vive cerca de Ripoll y que ha lamentado que el ayuntamiento de esta localidad llamó entonces a los padres de los terroristas, pero no a las víctimas.

Durante seis años, según ha denunciado, no se les ha dado ningún apoyo ni han recibido ninguna llamada telefónica. "Yo me encontré de golpe con un niño de diez años aterrorizado, con una niña de cuatro, yo estaba en estado de shock, y no sabía qué hacer. Yo pensaba que se nos iba a ofrecer algún tipo de ayuda... Pero estábamos completamente solos y desatendidos", ha lamentado.