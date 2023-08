Los familiares de una paciente agreden a una doctora embarazada en Sevilla: "Una celadora trató de calmarlos y le dieron un tortazo"

La violencia en las calles de todo el mundo se ha convertido en algo tan constante que, incluso, ha dejado de resultar novedoso que unos jóvenes apaleen a un anciano en plena calle o que las autoridades aporreen a cualquiera que ven sospechoso.

Sin embargo, este jueves, En boca de todos ha narrado el caso de una doctora del Hospital Clínico de Sevilla que ha sido empujada y tirada al suelo por los familiares de una paciente que no estaban de acuerdo con el diagnóstico de la sanitaria.

La doctora, embarazada, tuvo que ser socorrida por su marido, que también es médico, quien evitó que los familiares de la paciente le propinaran un puñetazo. Tras conocer los detalles de la agresión, Nacho Abad ha apuntado: "¡Qué vergüenza, qué descerebrados!".

Asimismo, el matinal ha contactado con una testigo de la agresión a la doctora que, aunque ha preferido mantener en secreto su identidad, ha contado lo que ocurrió en el centro sanitario: "No entiendo por qué estaban tantos familiares en la sala de espera".

"Una celadora trató de calmar los ánimos y le dieron un tortazo en toda la cara. Otra señora, también familiar de la paciente, aprovechó para coger el cinturón que se le había caído a un miembro de seguridad", ha comentado la testigo, bajo la atónita mirada de Abad.

"Aquí todos los días pasa algo. Es todos los días, pero la población no se entera. Es raro el día que no hay una agresión física, un insulto...", ha apuntado la mujer que, además, ha confesado que ella misma fue víctima de las burlas de algunos pacientes: "No me han agredido físicamente, pero sí hace un tiempo me hicieron un vídeo, cosa que tampoco se puede hacer, con el título 'el culo de la enfermera' y estuvo circulando por Whatsapp e internet".

Por su parte Nacho Abad ha destacado: "Mi padre es médico, aunque está jubilado. Los que somos familiares de médicos sabemos que veláis por la salud de los demás, pero que venga esa gente, que no han estudiado ni papa, a dar lecciones... No sé qué hay que hacer para proteger a la gente que hace el bien".

Un comentario al que la testigo ha respondido: "La violencia está generalizada y el problema que tenemos en España es que delinquir sale muy barato. La gente se salta las normas a la torera y hay muy mala educación sanitaria. La gente viene a urgencias por un padrastro y se pasan horas esperando porque realmente eso no es una urgencia".