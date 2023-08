Tu horóscopo diario: jueves 17 de agosto de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 17 de agosto de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

A lo largo del día de hoy el planeta Saturno se encontrará poderoso y eso te llevará a vivir algunos momentos de pesimismo o bajones del estado de ánimo, la mayoría de las veces por motivos muy pequeños, pero a los que tú les darás más importancia. No es un día negativo, pero quizás las cosas no vayan como esperabas.

Tauro

Te espera un día muy favorable a los placeres terrenales de todo tipo, sentimentales, culinarios, de confort y todo ello unido a una sensación general positiva o expansiva. La magnífica influencia de Júpiter, en tránsito por tu signo, contribuirá de forma poderosa a que todo salga como tú deseas. Sueños o deseos realizados.

Géminis

Si estás de vacaciones, que es lo más probable, vas a disfrutar de un día realmente estupendo, ideal para viajar y conocer tanto lugares como personas diferentes y de las que puedas aprender algo. Pero si tuvieras que trabajar también las cosas te van a ir bastante bien. Atraviesas un momento tan inspirado como favorable.

Cáncer

Hoy la Luna y Saturno van a formar un aspecto cósmico negativo y eso te llevará a dejarte dominar por impulsos y emociones de carácter negativo, o por lo menos te empujará mucho hacia ello. Cualquier contratiempo o algo que no salga como deseas lo interpretarás de forma mucho más dramática. Trata de dominarte.

Leo

Una configuración disonante entre la Luna y Saturno te llevará a mostrar tu lado más colérico o tiránico, y podrías pagar con tus seres queridos tus pequeñas frustraciones o contratiempos interiores. En realidad no va a ser un mal día para ti, solo que no saldrán las cosas como te hubiera gustado. Conflictos familiares.

Virgo

La Luna transitará hoy por tu signo y eso hará que tus asuntos sentimentales y familiares adquieran un mayor protagonismo. En este caso tu pensamiento y tus preocupaciones no irán hacia los asuntos mundanos y materiales, o hacia el trabajo, sino a las cosas del corazón, donde es posible que te lleves algún desengaño.

Libra

Este será uno de los signos más favorecidos en el día de hoy o que gozará de una mayor armonía y serenidad interior. Si estás de vacaciones, que será lo más probable, gozarás de un día agradable y lleno de paz y bienestar interior, pero si tuvieras que trabajar las cosas te saldrán también bastante bien. Evolución favorable.

Escorpio

Saturno se hallará hoy dominante y su influencia puede ser especialmente difícil para ti. Ten precaución con accidentes si vas al volante de tu coche (a lo mejor no te accidentas, pero se te estropea el coche), también ten cuidado con lesiones en el caso de que practiques algún deporte. Tómate las cosas con una mayor calma.

Sagitario

Tu sentido optimista y bondadoso de la vida te hace siempre ver el lado positivo de las cosas. Hoy tendrás un día algo triste en los asuntos del corazón o el ámbito familiar, sin embargo, te esforzarás por sacar de ello una lección positiva o buscar cuáles pueden ser las causas y como puedes hacer las cosas mejor en el día a día.

Capricornio

A pesar de que este signo tiene uno de los destinos más difíciles, sin embargo, ahora te encuentras en un momento bastante más afortunado y precisamente este será uno de los mejores signos en el día de hoy. Favorable, sobre todo, a realizaciones de carácter material y sentimental, pero podrían no consolidarse más tarde.

Acuario

Hoy la Luna y Saturno formarán un aspecto bastante adverso que podría perjudicar especialmente a tu signo, haciendo que no veas las cosas tal como son realmente, o poniéndotelo bastante más difícil. Podrías tomar decisiones equivocadas o que te originen unas consecuencias que tú no deseabas. Trata de no precipitarte.

Piscis

La influencia de Saturno, que hoy será dominante, causará algunos problemas a los demás signos, pero a ti te va a beneficiar porque te hará ir más a lo tuyo, mirar más por tus intereses, ayudar a otros, pero sin que eso te acabe trayendo problemas. No vas a cambiar en tu forma de ser, pero sí vas a actuar con más prudencia.