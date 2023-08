Cómo evitar a las avispas en las comidas y cenas de verano

El verano es la época ideal para organizar comidas en el campo, en la terraza o al aire libre para disfrutar del buen clima y del aire puro. Sin embargo, de igual forma es inevitable que nuestros banquetes al aire libre tengan un visitante inesperado. Y es que las avispas, si bien son animales importantes para la conservación del ecosistema, pueden ser muy incómodas a la hora de comer al aire libre: son insectos que pueden llegar a resultar molestos y su picadura venenosa puede causar mucho dolor.

Aunque no son animales agresivos (aunque se piense lo contrario) y no atacarán a menos que se sientan amenazadas, lo mejor es ahuyentarlas para que no supongan un factor incómodo para las personas al comer al aire libre. Lejos de tener que estar constantemente moviendo los brazos para que no se acerquen, hay soluciones sencillas para ahuyentar a estos animales, según recoge ABC.

Recomendaciones para ahuyentar a las avispas

Estos son los métodos sencillos más eficaces para ahuyentar a las avispas de nuestras comidas o cenas al aire libre: