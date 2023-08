Abascal reclama al PP una Vicepresidencia en la Mesa del Congreso y niega un cisma en Vox tras la marcha de Espinosa de los Monteros

Santiago Abascal ha reclamado al PP una Vicepresidencia para Vox en la Mesa del Congreso este miércoles, tras recoger su acta como diputado. El líder de Vox considera que no sería "razonable" que la tercer fuerza parlamentaria no estuviese representada en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, y ha anunciado que no apoyará una hipotética candidatura del PNV para presidir el Congreso en la votación de este jueves.

"Eso ocurrió recientemente en la Región de Murcia y esperamos que el señor Núñez Feijóo no se comporte como el señor López Miras", ha avisado Abascal, en referencia al pacto que acordó el PP con el PSOE para constituir la Mesa de la Asamblea regional, excluyendo así a Vox del órgano rector parlamentario autonómico.

Además, el líder de Vox ha anunciado que Pepa Millán, senadora durante la pasada legislatura, sustituirá a Iván Espinosa de los Monteros como portavoz parlamentaria, y ha negado divisiones en el partido tras la salida de uno de los fundadores del partido en el seno de la formación.

"Siento pincharles el globo, pero aquí no hay ninguna familia, ninguna facción", ha advertido Abascal en referencia a las tensiones que ha despertado en su partido la renuncia de Espinosa de los Monteros. Además, ha aclarado que las críticas por parte de exdiputados como Víctor Sánchez del Real o Rubén Manso se deben a "gente insatisfecha que no ha recogido un acta".

Abascal ha afirmado que tiene puestas "muchas expectativas" en Pepa Millán, de la que ha destacado su labor como senadora durante la pasada legislatura por "cantarles las cuarenta" a Pedro Sánchez en el Senado. Un movimiento que demuestra, a su juicio, que Vox tiene "cantera, equipo y futuro".

"Apenas hay alternativa a un Gobierno de destrucción nacional"

El líder de Vox ha explicado que "apenas hay alternativas factibles" al Gobierno de "destrucción nacional" de Pedro Sánchez, a quien ha tildado de "autócrata" dispuesto a negociar el futuro de España con un "prófugo de la justicia" como Carles Puigdemont.

Abascal ha recordado que ha dado sus votos al PP por si sirve para "evitar ese Gobierno de destrucción nacional", pero espera los gobiernos autonómicos que ha conformado con el PP, en las autonomías de Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, puedan actuar como "dique de contención" ante la posibilidad de un Ejecutivo "chantajeado".

En cualquier caso, el presidente de Vox ha reconocido que no teme que pueda producirse una repetición electoral, en contra de las declaraciones que hizo el exportavoz económico del partido, Rubén Manso, avisando de que un nuevo paso por las urnas sería "mortal" para el partido.