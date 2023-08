La ministra Irene Montero respalda a Laura Escanes en su denuncia por publicar fotos de ella desnuda, manipuladas con IA

La influencer Laura Escanes denunció ayer ser víctima de la práctica del Deepfake, consistente en utilizar imágenes suyas desnuda manipuladas sin su consentimiento, mediante Inteligencia Artificial (IA).

Escanes publicó en su Twitter: "Me ha llegado un link donde hay fotos mías desnuda, editadas y creadas por IA. Aparte de sentirme totalmente utilizada y expuesta, hay algo que hace que me hierva la sangre. El cuerpo de una mujer no se utiliza. Ni para el placer, ni para abusar, ni para manipular. Me repugna la persona que las haya creado, pero también los que están ahí y les parece divertido y callan".

Hoy, la influencer ha añadido una expresión de malestar más en sus redes sociales. "Si me quiero desnudar, me desnudo yo. Como en esas fotos. Pero no he dado CONSENTIMIENTO para que editen una foto mía para ponerme en tetas y poner un coño random. A ver si lo entendemos".

Es justo así. Explicado para que lo entienda todo el mundo👇🏼 https://t.co/FTKX7sB5bx — Irene Montero (@IreneMontero) August 16, 2023

A esta última aparición ha respondido la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, quien se suma al enfado de Laura Escanes.

"Es justo así. Explicado para que lo entienda todo el mundo", escribe Montero en su Twitter, apoyando claramente la postura de Escanes.

La joven decidió la pasada semana cesar durante un tiempo su aparición en las redes sociales, para estar con su hija, de 3 años, y para desconectar del mundo virtual.

Pero este hecho y la utilización de su imagen en una campaña de publicidad no consentida han hecho que la joven haya tenido que abandonar su retiro para defender su integridad y dar rienda suelta a su perplejidad.