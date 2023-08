Lorena García manda callar a Lara Ferreiro tras interrumpir varias veces al psiquiatra José Carlos Fuertes

La tensión en los platós de televisión suele estar a la orden del día, sobre todo cuando coinciden personas con ideas diferentes o de especialidades tradicionalmente enfrentadas. Así, este miércoles, Espejo Público ha vivido un incómodo momento al contactar en directo con el psiquiatra José Carlos Fuertes.

El matinal comentaba la petición de pena de muerte para Daniel Sancho tras confesarse autor del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, cuando han decidido contactar con el psiquiatra.

De esta manera, José Carlos Fuertes ha asegurado que, pese a que Daniel Sancho había confesado que pasó tres horas descuartizando el cuerpo sin vida de Edwin Arrieta, no cuenta con los rasgos que le harían ser un psicópata.

Unas palabras que no han sentado nada bien a Lara Ferreiro, quien ha decidido interrumpir al psiquiatra mientras trataba de explicar las razones por las que, desde el punto de vista de su especialidad, Daniel no sería un psicópata. "Si no es un criminal profesional, sí que tiene rasgos psicopáticos. Una persona, por muy presionada que esté, no hace esto. Puede tener una ausencia de empatía, una frialdad emocional. Se está hablando de que el perfil es muy confuso, pero para mí sí que tiene rasgos psicopáticos", ha destacado Ferreiro.

"Vamos a ver, señora psicóloga, ¿desde cuándo un trastorno psicopático se diagnostica con un acto o con una conducta? Los rasgos psicopáticos no es ser un psicópata. Se ha hablado de que este sujeto es un psicópata en el sentido de que es un criminal peligroso, es una persona desequilibrada... Yo eso lo niego. Si no conocemos el perfil biográfico apenas, si no sabemos casi nada de él, ¿cómo se puede decir que este señor es un psicópata?", ha recalcado José Carlos Fuertes.

Asimismo, Fuertes ha apuntado que Daniel Sancho es "una persona inmadura, que tiene unos antecedentes, según dicen sus amigos, de cierto narcisismo y arrogancia y es, a veces, prepotente": "Desde luego, hablar de que estamos ante un psicópata en un sentido técnico del término, pues no".

Tras una nueva interrupción, Lorena García ha decidido llamar la atención a la psicóloga. Sin embargo, esta ha hecho caso omiso de la advertencia de la presentadora del matinal y ha vuelto a interrumpir a su compañero, generando un nuevo momento de tensión en el programa de Antena 3.

"Lara, vamos a dejar que se explique el doctor José Carlos Fuertes. Es su visión o su versión de los hechos y lo que él ha apreciado en este paciente; si tú tienes otra opinión luego la das, pero ni a nosotros ni a la audiencia le interesa una disputa entre la visión que tiene el doctor y la que tienes tú", ha sentenciado Lorena García.