La familia de Sancho espera que "las famosas conversaciones de WhatsApp avalen la sensación de amenaza que tenía Daniel"

La portavoz de la familia de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, ha hablado este miércoles en RTVE sobre el proceso judicial que se realiza en Tailandia en casos como el de Sancho. No todas las pruebas se dan a la defensa, algunas de ellas se presentan en el momento del juicio, según ha informado la portavoz. Desde la familia del detenido esperan que "las pruebas de las famosas conversaciones de WhatsApp avalen la sensación de amenaza que tenía Daniel".

Sobre la resolución de la investigación por parte de la Policía tailandesa, Balfagón ha explicado que "la familia ha recibido la condena como una información más" puesto que desde el inicio se ha barajado la pena de muerte y el crimen premeditado. "La familia esta muy mal porque es un tema grave y el abogado tailandés está preparando la defensa para Daniel", ha afirmado Balfagón. Así mismo, la portavoz ha felicitado la rapidez de actuación de la Policía de Tailandia.

No obstante, al ser preguntada por la posibilidad de que el detenido no fuese el único involucrado en el muerte del cirujano colombiano Edwin Arrieta, la portavoz ha afirmado que "una persona estuvo hasta en dos ocasiones con Daniel pero no se ha preguntado a los camareros". Además, la portavoz ha afirmado que "choca que solo se haya encontrado ADN de la víctima y el victimario en la habitación porque es un hotel".

La Policía tailandesa solicitará pena de muerte para Daniel Sancho tras concluir que es autor de un asesinato premeditado. Ante esta situación, Carmen Balfagón ha explicado que solo queda "asumir lo que hay encima de la mesa y respetar la estrategia de defensa del abogado tailandés".

Por último, la portavoz ha querido expresar su "máximo respeto a la actuación policial y a la actividad judicial tailandesa" y sus condolencias a la familia de Edwin "que es la verdadera víctima".

A lo largo de la mañana la Policía trasladará la resolución de la investigación al detenido. Daniel Sancho terminará este miércoles el aislamiento por protocolo Covid y será trasladado a una celda con más presos, donde se tendrá que adaptar al horario de la prisión. Según ha informado el director de la prisión Sancho se encuentra en mejor estado de salud, ya ha dejado la medicación y práctica deporte, lee y hace yoga.