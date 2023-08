Así es la casa de la 'influencer' Rocío Osorno en Sevilla: un oasis de tranquilidad totalmente reformado

La influencer Rocío Osorno, diseñadora y dueña de su propia marca de ropa en Sevilla, ha decidido volver a ciudad natal después de un año intentando residir en Madrid junto con sus hijos pequeños.

Cuando anunció su mudanza, aseguró que no renunciaba a su propiedad en Sevilla. Y no es para menos. La empresaria invirtió mucho tiempo y dedicación en crear un hogar perfecto y no puede estar más contenta de regresar.

Regreso a Sevilla por "la calidad de vida"

"Madrid ha sido una experiencia muy bonita, pero también muy dura, es cierto que la calidad de vida que tenemos aquí no se puede comparar", aseguró en su perfil de Instagram, donde volvió a presumir de las bonitas estancias.

La impresionante reforma de la casa de Rocío Osorno

Cuando aún convivía con su exmarido, el senador de Vox Coco Robatto, Rocío Osorno se mudó a una exclusiva urbanización de Aljarafe, en Sevilla. Fue en mitad de la pandemia en 2020 y, desde entonces, comenzó un proceso de reforma que ha transformado por completo la casa.

La casa de la 'influencer' Rocío Osorno en Sevilla antes de la reforma. INSTAGRAM

Se trata de una propiedad de 1.500 metros cuadrados, definida como un "cortijo italiano" de dos plantas con piscina y gran jardín que les proporciona comodidad y seguridad al mismo tiempo.

Marcada por un estilo rústico, ahora ha sido transformada con un toque mucho más escandinavo. El blanco se ha convertido en el protagonista principal de la fachada, las paredes e incluso las vigas vistas que crean un precioso salón comedor.

En esa estancia, Osorno ha decorado con sencillez y color, creando una gran estantería y espacio que sirve de trabajo y de mesa, cerca de un sofá color crema inmenso.

El salón, la cocina y el dormitorio de la casa de Rocío Osorno en Sevilla. INSTAGRAM

Además, cuenta con otro espacio para chimenea y, como no, con una amplia cocina, todo en blanco. Mismo color que predomina en su dormitorio, una de las pocas habitaciones que se han mostrado, ya que además parece contar con despacho privado y habitación de invitados.

Todas las estancias cuentan con conocidas piezas del diseño del interior que crean rincones únicos en una casa que grita tranquilidad y paz por todos sus costados.

El patio y la piscina de la casa de Rocío Osorno. INSTAGRAM

Una sensación que se alarga al exterior con una minimalista piscina que cuenta con un porche de lo más agradable y un gran sofá que permite que sea una zona perfecta para pasar el tiempo hasta en los meses de frío.

Sin duda, Rocío Osorno y sus dos hijos han pasado momentos preciosos entre las cuatro paredes y no pueden estar más contentos de regresar a una casa tan querida.