Cómo saber si nuestro gato está gordo y cuáles son los riesgos de la obesidad para su salud

La obesidad es un problema de salud grave y no solo para las personas, también para nuestras mascotas. Según los últimos estudios sobre el sobrepeso en perros y gatos, esta enfermedad ya afecta al 44 por ciento de los gatos y el 51 por ciento de los perros en nuestro país. Pero, ¿qué factores influyen para que se produzca este incremento de peso en nuestros compañeros peludos?

Lo primero que debemos conocer es a qué nos referimos con obesidad en cuanto a nuestras mascotas se refiere, algo que definimos como un exceso de grasa corporal por encima de lo normal, capaz de producir enfermedades.

En el caso de los gatos, se considera que hablamos de sobrepeso si éste supera entre un 1 y un 19 por ciento su peso óptimo y, a partir del 20 por ciento ya consideramos que sufre obesidad, según datos de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).

Cómo saber si nuestro gato tiene sobrepeso

Al igual que existen señales en nuestro cuerpo que nos indican si estamos demasiado delgados o que nos sobran unos cuantos kilos, también podemos encontrar estos signos en perros y gatos. Por esto, es importante que los conozcamos y que, tan pronto encontremos uno de estos síntomas, acudamos al veterinario para ponerle remedio.

Tanto en gatos como en perros (de todos sus tamaños) podemos distinguir nueve estados diferentes de su condición corporal, del más delgado al más gordo: los tres primeros describen situaciones de delgadez extrema, el cuarto y el quinto el peso ideal en el que se tendrían que encontrar, el sexto corresponde al sobrepeso y del séptimo al noveno, ya hablaríamos de obesidad.

En el caso de los gatos, si sufren delgadez (más o menos extrema), "sus costillas serán fácilmente visibles, la cintura será muy estrecha, perderán masa muscular, no tendrán grasa palpable en la caja torácica y el pliegue abdominal estará muy marcado", tal y como os contábamos en este artículo.

Por otra parte, no tendremos que preocuparnos de nada si las costillas de nuestro gato no están visibles (aunque sí fácilmente palpables), si tienen una cintura evidente o una pequeña cantidad de grasa abdominal o in ligero pliegue abdominal, ya que nuestro gato estará en su condición corporal ideal.

Sin embargo, si nuestro minino tiene sobrepeso, no podremos ver sus costillas (aunque sí palparlas), tendrá la cintura poco definida (si la vemos desde arriba) y el pliegue abdominal será muy ligero.

En cuanto a los signos que mostrará el felino en caso de sobrepeso grave y obesidad, se encuentran las costillas difíciles de palpar o que ni siquiera podamos llegar a ellas (en los casos más graves), una cintura apenas visible o ausente y un abdomen redondeado con un depósito de grasa de mayor o menor tamaño según el grado de sobrepeso.

Cómo evitar la obesidad en nuestros gatos

El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de padecer otras enfermedades como la diabetes mellitus, problemas del tracto urinario inferior (FLUTD), artritis y artrosis, enfermedades cutáneas, lipidosis hepática, intolerancia al ejercicio y problemas cardíacos. Por este motivo, debemos vigilar mejor el peso de nuestros mininos y ser capaces de detectar a tiempo la existencia de algún problema.

Por un lado, podemos controlar con atención la dieta de nuestro felino, a través de una alimentación sana y equilibrada, que va a ser fundamental para conseguir esa pérdida de peso (en los casos necesarios). Sin embargo, también tendremos que ser capaces de mantener a nuestros mininos en forma. ¿Cómo? A través de la actividad física.

Los expertos recomiendan dedicarle unos 30 minutos al día repartidos en tres o cuatro momentos de unos diez minutos aproximadamente cada uno. ¿La razón? Por regla general un gato no jugará mucho tiempo seguido por lo que es preferible no saturarlo y jugar varias veces al día para que le resulte más divertido y atractivo. Si somos constantes con estas prácticas es posible ver resultados en uno o dos meses.

Partiendo de que cada gato es diferente y tiene sus preferencias "lo común es que ellos juegan a cazar, es decir, que reproducen la secuencia de caza: buscar, acechar, perseguir, saltar sobre la presa, atraparla y manipularla", explicaba Miriam Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba en este artículo.

Por este motivo, todos los juegos con cañas de pescar o pelotas les resultarán divertidos e interesantes, por lo que nos ayudarán a fomentar su movimiento y, de esa forma, promover el ejercicio físico y prevenir el sobrepeso y la obesidad.

'Mi gato no está gordo', para prevenir la obesidad

Con el objetivo de concienciar a más personas sobre el sobrepeso, la obesidad y los problemas de salud que éstos pueden traer consigo para nuestros gatos, los alumnos del Grado de Videojuegos de la Universidad Francisco de Vitoria han creado el videojuego para móviles 'Mi gato no está gordo'.

"¡Aprende a alimentar a tu gato con este videojuego runner! Controlaras a Bagheera, nuestro protagonista, eligiendo que darle de comer mientras progresas en el juego evitando la obesidad comiendo saludable. ¡Y recuerda que podrán ser achuchables pero no estarán saludables!", expresan los creadores de este juego runner.

Este proyecto ha sido realizado por los alumnos Alejandro Rica Baena, Mateo Gurucharri Villo, Iván Romero Jiménez, Fernando Fernández Cormenzana Luna y María Vargas García, con la ayuda de Belen Mainer, directora del grado.