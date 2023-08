Britney Spears comparte un vídeo bailando 'pole dance' en bikini 'print' y desmelenada

Vestida con un bikini animal print a juego con unas mangas y unas botas mosqueteras, y al ritmo de Closer, de Nine Inch Nails, la cantante sorprendía a sus más de cuarenta millones de seguidores compartiendo un vídeo de un baile en una barra de pole dance.

"Tengo esta barra de pole desde hace dos días y anoche fue la primera vez que la usé", escribía junto a las imágenes, en las que danza de una manera sensual, arrebatada y... bastante despeinada.

Además de la intensidad que le pone, Spears muestra un notable dominio de los movimientos en torno a la barra, lo que no es de extrañar dada su trayectoria musical y de baile. Sus coreografías han sido siempre seña de su identidad como artista, igual que agitar su melena rubia.

Asímismo, es característico de la artista introducir elementos sofisticados en sus espectáculos, como hizo en la entrega de unos premios con una serpiente.

Quizás este baile frenético forma parte de la metamorfosis de la artista, que hace tan solo dos días, publicaba otro vídeo en el que aseguraba que nunca más iba a volver a someterse a un tratamiento con toxina botulínica (bótox), tras la mala experiencia que acaba de tener.

"Tengo una gran frente y necesito flequillo, aunque a veces me da la impresión de que con flequillo no veo", escribía junto al vídeo. "¿Y qué pasa cuando una ceja está hacia arriba y la otra hacia abajo? No puedo dejarme ver en dos semanas", añadía. Comentaba, al respecto, que tiene un ojo amoratado y mucho más alto que el otro.

Además, Britney Spears se ha cambiado de nombre, al menos en Instagram. Desde hace un mes, la cantante se hace llamar Maria River Red.

Britney-Maria River Red tiene 41 años. Sus problemas con el alcohol y las drogas llevaron a su padre a inhabilitarla y hacerse con su tutela, decisión que un juez derogó en 2021, 13 años después.