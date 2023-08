Llevan cuatro mochilas iguales y solo les hacen pagar por una de ellas como equipaje de mano: "No nos quisieron dar el ticket"

La polémica por pagar el equipaje de mano ha llegado, este lunes, a En boca de todos. Así, el matinal ha expuesto el caso de cuatro turistas que pretendían llegar a Venecia cuando, en la puerta de embarque, la responsable les advirtió que debían pagar por una de las maletas que llevaban, pero no por las demás, de idénticas características.

"Nos han dejado a cuatro personas en tierra. Han avisado a la Guardia Civil para que nos saquen del vuelo, nos han desembarcado y todo por pedir el ticket de una maleta", señalaba uno de los afectados en sus redes sociales.

Al conocer el importe, 45 euros, los jóvenes decidieron pedir el ticket del pago para, como se habían informado, poder reclamar a la compañía que tuvieran que pagar por un equipaje que, aparentemente, tenían incluido de antemano, pero la empleada se negó a dárselo.

Por su parte, el matinal ha hablado con David Moreno, otro de los afectados: "Íbamos cuatro amigos con cuatro mochilas idénticas porque las compramos todos iguales. La situación fue surrealista porque estábamos haciendo la cola para proceder al embarque, pasó una azafata cogió a uno de mis amigos y le dijo: 'Oye, acompáñame al mostrador, que tienes que pagar un suplemento por esta maleta'. Pero es que todas eran iguales".

"Nos íbamos cuatro días a Venecia y tampoco es que llevásemos las mochilas a reventar. Al contrario, estaban casi vacías. Las medimos en el medidor, incluso nos picaron la tarjeta de embarque, nos comprobaron el DNI y una vez pasamos le pedimos a la señorita si, por favor, nos podían dar el ticket y nos dijo que no, que pasáramos para dentro porque había cola", ha agregado el afectado que, además, ha explicado que se generó "una situación bastante desagradable" y la empleada "se colapsó".

"Nos dijo que el ticket nos lo enviarían online, pero, ¿cómo nos lo iban a mandar online si el compañero que ha pagado es otro que no es quien ha pagado los billetes porque los había comprado todos yo? Nosotros lo comprobamos y el ticket nunca nos llegó. Llegamos a sentarnos dentro del avión sin el ticket porque dijimos que ya lo reclamaríamos y, por lo menos, tenemos el comprobante porque lo pagamos con tarjeta", ha comentado David.

"Procedimos hacia dentro del avión, pero la chica esta nos dijo que nos había desembarcado, que no podíamos entrar. Nosotros procedimos normal, andábamos normal... Cuando llegamos allí se le explicó el conflicto. A la Guardia Civil la avisaron porque decían que nosotros éramos pasajeros conflictivos y peligrosos", ha agregado el afectado.

De la misma manera, David ha apuntado: "Lo que ellos esperaban encontrar allí eran unos borrachos o alguien liándola, pegando gritos... Pero cuando llegaron, nos vieron a nosotros, que íbamos totalmente tranquilos, que lo estábamos haciendo con educación... E incluso la gente del vuelo nos respaldó porque vieron cómo le estábamos pidiendo el ticket".

Asimismo, el matinal de Cuatro ha contactado con el abogado Joaquín Moeckel, quien ha recalcado que habría sido interesante que los afectados hubieran grabado el momento en que la empleada se niega a darles un ticket por el pago de la maleta, a lo que David ha respondido que cuenta con esa grabación, pero no la puede publicar debido a la Ley de Protección de Datos.

De la misma manera, el abogado ha explicado que, si los jóvenes disponen del comprobante del pago con tarjeta, podrían demostrar que "las entidades, las líneas aéreas como esta, están infringiendo algo importante": "Es un delito fiscal muy delicado porque si no te dan un ticket parece que se está cobrando algo sin que se sepa".

"A mi juicio, con todos mis respetos, si la Guardia Civil ve a cuatro personas que no están haciendo absolutamente nada y que el altercado que se ha producido no es por culpa de estos señores sino por culpa de la aerolínea que no quiere dar un ticket que tienen todo el derecho del mundo a exigir, más que llamar la atención a los cuatro pasajeros le doy un capón jurídico a la persona que no emite el ticket", ha recalcado el letrado.

Finalmente, David Moreno ha señalado la buena actuación de la Guardia Civil: "Simplemente nos dijeron que les habían avisado y lo mejor era que saliéramos porque nos habían desembarcado del avión y no estábamos en el vuelo. Dijeron que lo mejor era que procediéramos a hacer una denuncia. Incluso, un guardia civil me dijo 'esto que estás viviendo tú me pasó a mí la semana pasada y el de seguridad de Aena me dijo que había tenido tres problemas con la misma chica'".