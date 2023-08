Los colaboradores de 'Espejo Público' responden a las críticas de Bertín Osborne a la prensa: "Él es el rey de hablar sin saber"

Tras conocer que Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años con su expareja Gabriela Guillén, el artista parece haberse cansado de estar en el foco mediático y, por ello, ha decidido mandar un mensaje a todos aquellos que hablan de él.

Después de expresar el malestar que le producía el acoso mediático que estaba recibiendo tanto él como el resto de su familia por su tardía paternidad, el cantante ha optado por dar un paso más y, como era de esperar, ha acaparado todos los titulares.

Sin mencionar a nadie en concreto y siendo muy claro con cada una de sus palabras, Bertín apuntó: "Aunque hay gente que dice que sabe, no sabe de verdad. Ni en la televisión ni en la música ni en el vino. Las he probado las tres. Llevo toda mi vida encontrándome con inútiles".

Así, desde el plató de Espejo Público, los colaboradores no han dudado en comentar la actuación de Bertín Osborne. "Él, que es el rey de hablar sin saber porque habla de feminismo sin tener ni puñetera idea diciendo que no es necesario ya en nuestro país, que habla de política sin ser político, que hace chistes del año 94 que no hacen gracia... ¿Él es el que dice que los demás hablamos sin saber?", ha recalcado Nando Escribano.

"Genera muchísima violencia su argumento y su discurso huele a naftalina, es antiquísimo", ha señalado Jesús Reyes que, además, ha agregado: "Él, que presume de ser un artista muy importante y de que el resto de compañeros no tenemos argumentos o no damos opiniones válidas, me daría muchísima vergüenza subirme a un escenario, siendo un artista, como él presume, tan relevante e importante, e ir con esas pintas que si la gente no se ha parado a verlo, era un chándal y un polo...".