Rocío Saiz, sobre el desnudo de Amaral en 'Sonorama': "El que se quede en que solo se ha quitado la camiseta no ha entendido nada"

Si algo se ha comentado en las últimas horas ha sido el espectáculo de Amaral en el festival de música Sonorama, donde la cantante zaragozana decidió enunciar un discurso reivindicativo para terminar descubriendo su pecho y entonando su canción Revolución.

"Por Rocío, por Rigoberta, por Zahara, por Bebe... para que no nos quiten la libertad", señaló la cantante mientras se quitaba la parte de arriba de su vestuario, dejando al descubierto su pecho. "Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza. Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso", recalcó para, después, comenzar a cantar.

Un gesto que ha sido aplaudido a la vez que criticado tanto en las redes sociales como en los platós de televisión. Así, este lunes, Rocío Saiz ha visitado el plató de Espejo Público para recordar su concierto de las fiestas del Orgullo, donde sembró un precedente al descubrir su torso frente al público. Un momento en el que la seguridad del evento la obligó a cubrirse bajo la amenaza de suspender el espectáculo.

"Con ese gesto yo siento belleza, no solo reivindicación", ha señalado Saiz en el matinal de Antena 3 donde, además, ha apuntado: "El mensajes es de todo el equipo, de la banda, de los técnicos. Todos colaboraron para que se diera el mensaje".

Por su parte, Sonia Ferrer ha apuntado que, actualmente, vivimos una cosificación de la mujer, por lo que las personas influyentes no deberían dar al "patriarcado" lo que quiere, que es verlas desnudas, sino todo lo contrario, una propuesta ante la que Saiz ha respondido: "Lo de enseñar los pechos no es porque queramos que nos vean los pechos, es porque queremos tener los mismo derechos que los hombres".

Asimismo, Rocío ha insistido en que las "armas" de las mujeres son "nuestro cuerpo y las palabras": "El que se quede en que solo se ha quitado la camiseta no ha entendido nada". Por su parte, Jesús Reyes, estilista y colaborador del matinal, ha apoyado la tesis de la cantante y ha animado a que las mujeres puedan mostrarse sin temer a la censura.