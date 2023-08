'El programa del verano' anuncia que el hijo de Gabriela Guillén y Bertín Osborne será un niño: "A ella le hubiera gustado una niña"

El embarazo de Gabriela Guillén, examiga íntima de Bertín Osborne, sigue dando mucho que hablar, sobre todo a raíz de la última aparición del cantante ante el público, donde no ha dudado en criticar a todos aquellos que se interesan por su vida privada.

"En este país donde hay más gente que dice que sabe y no sabe una mierda es en la música, en la televisión y en el vino. Los he probado los tres, me he llevado toda la vida encontrando inútiles", destacaba Bertín Osborne desde lo alto de un escenario.

Este lunes, El programa del verano ha desvelado, desde una conexión con la redacción, cuál es el sexo del bebé que espera Gabriela Guillén. Así, bajo la atenta mirada del resto de colaboradores, la reportera ha apuntado que el bebé será un niño.

"A ella le habría gustado que fuera una niña" e, incluso, tendría pensado ya el nombre. Así, la mujer pensaba llamar la pequeña Martina; sin embargo, ahora, tras esta noticia, deberá pensar un nuevo nombre. Desde el plató del matinal, algunos colaboradores han propuesto que el bebé se llame Martín o Bertín.